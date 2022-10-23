بينهم محمد صلاح وبنزيما.. مشاهير عالميون يشاركون بفيديو إعلان موسم الرياض 2022



وتضمن فيديو الإعلان مجموعة من المؤثرات الصوتية التي تعكس مدى تنوع الفعاليات الترفيهية بمناطق الموسم الـ 15، والحدث الذي يعيش نسخته الثالثة "فوق الخيال".

وكان من بين النجوم العرب الذين ظهروا في المقطع الترويجي، لاعب نادي ليفربول المصري محمد صالح، ولاعب نادي ريال مدريد الحائز على جائزة الكرة الذهبية للعام 2022 جزائري الأصل كريم بنزيما، إضافة إلى الفنان العالمي "دي جي خالد".

وشارك بالفيديو من النجوم الغنائيين العرب الفنان ماجد المهندس، ونانسي عجرم، والفنانة نادين نجيم، كما تضمن الفيديو تجول المشاركين في مناطق الموسم، والسير بين الدول التي يضم الموسم نماذج من ثقافاتها وأنماط العيش فيها.



ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.