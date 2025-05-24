"نظرة ما" في مهرجان كان.. "الفلامنجو" الأفضل وجائزة الإخراج لـ"غزة"

فاز أول فيلم طويل للمخرج التشيلي دييجو سيسبيديس "النظرة الغامضة للفلامنجو" بجائزة أفضل فيلم في مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي أمس الجمعة.

أخبار ذات علاقة إنجاز لافت للفيلم الأردني "أسفلت" في مهرجان كان

تدور أحداث الفيلم في أوائل الثمانينيات حول عائلة مثالية في تشيلي وتفشي وباء الإيدز.

وقال سيسبيديس أثناء تسلم الجائزة "هذه الجائزة لا تحتفي بالكمال. إنها تحتفي بذلك الخوف، ذلك العناد في العيش كما نحن، حتى عندما يجعل ذلك الآخرين غير مرتاحين".

ومن بين الأفلام المشاركة في مسابقة "نظرة ما" فيلم "كان ياما كان في غزة" الذي تدور أحداثه حول تاجر مخدرات بسيط وأتباعه في القطاع الساحلي في العام الذي سيطرت فيه حركة حماس على القطاع.

أخبار ذات علاقة أسانج يرتدي قميصا بأسماء ضحايا أطفال غزة في مهرجان كان (صور)

وحصل الفيلم على جائزة الإخراج التي فاز بها الأخوان المخرجان التوأمان طرزان وعرب ناصر.

وقال طرزان ناصر أثناء استلام الجائزة "إلى كل سكان غزة، إلى كل فلسطيني وفلسطينية، حياتكم مهمة وصوتكم مهم، وقريبا ستتحرر فلسطين". وقوبلت كلمته بتصفيق حار.