وفاة المخرج المصري صفوت القشيري

توفي المخرج المصري صفوت القشيري، اليوم الأحد، حيث أقيمت جنازته في مسجد "الرحمن الرحيم" بشارع صلاح سالم، شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن حسين القشيري، نجل المخرج الراحل، عن الوفاة، من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي صفوت القشيري، وصلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

كما أعلن عادل شقيق صفوت القشيري عن الوفاة: "البقاء لله.. صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها صباح اليوم أخي الأكبر صفوت القشيري".

ويعد صفوت القشيري واحدًا من المخرجين الكبار، الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الدراما المصرية، فعلى الرغم من قلة أعماله، فإن ما قدمه حقق نجاحًا كبيرًا، وناقش قضايا اجتماعية مهمة.

وقدم صفوت القشيري 36 عملًا كمخرج تلفزيوني ما بين مسلسلات وسهرات تلفزيونية، من بينها المسلسل التلفزيوني "السرداب"، بطولة صلاح السعدني وسمية الألفي وعايدة رياض وسلوى خطاب، ومسلسل "أيام الحب والشقاوة" ومسلسل "فارس الرومانسية" عن قصة حياة الأديب الراحل يوسف السباعي، الذي أنتجته شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وسيناريو وحوار أميرة أبو الفتوح، كما قدم مسلسل "والحب أقوى" من تأليف فتحية العسال.