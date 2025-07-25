بعد 4 عقود من الفرار.. تركيا تضبط قاتلا كشفته "ندبة" صغيرة (صور)

قبضت الشرطة التركية على قاتل استطاع التخفي لمدة 41 عاماً قبل أن تفضحه ندبة صغيرة أسفل عينه اليمنى وتكشف عن هويته بعد كل تلك السنين.

فقد قاد فتح الشرطة الألمانية لملف جريمة مقتل الشابة "ماريا كولر" التي وقعت عام 1984، إلى الوصول للقاتل بعد أكثر من أربعة عقود.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشرطة الألمانية أرسلت إشعاراً عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) للبحث والقبض على "غيزغينجي نظمي"، لتبدأ الشرطة التركية عملية بحث جديدة.

وخلال التحري في ولاية "هاتاي" في جنوب تركيا، استطاعت الشرطة التركية القبض على المطلوب المتخفي، لتكتشف أنه يحمل بطاقة شخصية لشخص آخر طوال السنوات الماضية.

ومما ساعد الشرطة في تحديد هوية نظمي الحقيقية، ندبة طولها سنتيمتر واحد أسفل عينه اليمنى لم تختف طوال السنوات الماضية.

وكانت الشرطة الألمانية قد عثرت على الشابة ماريا كولر ميتة بعمر 19 عاماً في غرفتها بأحد المستشفيات الألمانية حيث كانت تدرس التمريض، وتوصلت لكونها ماتت خنقاً.

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وفي اليوم التالي لمقتل كولر، اكتشفت الشرطة الألمانية فرار صديقها "نظمي" وكان حينها بعمر 25 عاماً، نحو بلاده الأصلية تركيا.

وفشلت جهود الوصول لنظمي في السنوات الماضية، قبل القبض عليه أخيراً، وسط معلومات عن اعترافه بقتل صديقته بسبب خيانتها له وفق معلومات أولية عن التحقيق.

وأظهرت صور "نظمي" خلال القبض عليه من قبل الشرطة التركية، الرجل الستيني وقد خسر شعره بالكامل بعدما كان يمتلك شعراً طويلاً كما ظهر في صور الإنتربول التي نشرتها قبل 41 عاماً.