12 قتيلاً إثر حريق غابات ضخم في جنوب شرق تركيا‎

قُتل 12 شخصاً، على الأقل، إثر اندلاع حريق غابات ضخم في عدة قرى جنوب شرق تركيا ليل الخميس الجمعة، على ما أعلنت السلطات الجمعة.

وكتب وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة على منصة إكس "قضى 12 شخصا وتضرر 78 آخرون" بينهم خمسة نقلوا إلى العناية المشدّدة.

وكان الوزير قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الحريق بات تحت السيطرة لكن "جهود التبريد تتواصل" الجمعة في الأراضي المحروقة في هذه المنطقة الريفية الواقعة بين مدينتي دياربكر وماردين، قرب الحدود السورية.

واندلع الحريق ليلاً، وبحلول الصباح خلفت النيران مساحات شاسعة من الأراضي المتفحمة في مناطق عدة بمحافظتي دياربكر وماردين.

وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً هائلا يضيء السماء ليلا مع سحب دخان كثيف.

وانتقد حزب "الشعوب" الديمقراطي المؤيد للأكراد، النافذ في هذه المنطقة، تحرك الحكومة، واصفاً إياه بأنه "متأخر وغير كاف".

وقبل ساعات قليلة، حض الحزب السلطات على نشر وسائل جوية للمساعدة، كما فعلت في الأيام الأخيرة عند اندلاع حرائق في غرب البلاد.

وأفاد الحزب، في بيان، ليل الخميس الجمعة بأنه "حتى اللحظة، لم يكن التدخل البري كافياً. يجب على السلطات التدخل على نطاق أوسع وبوسائل جوية من دون تأخير".

تحقيق قضائي

وأفاد شهود عيان في قرية "كوكسالان" في محافظة "دياربكر" نحو 100 حيوان نافق، وفق "فرانس برس".

وقال سكان إن نحو نصف قطيعهم المؤلف تقريباً من ألف رأس من الأغنام والماعز نفق في الحريق.

وأكد طبيب بيطري محلي أن نحو نصف القطيع نفق، دون أن يعطي رقما محدداً، وقال إن حيوانات كثيرة آخرى تعالج من حروق.

وأضاف: "لا نملك معلومات واضحة عن عدد الحيوانات المتضررة، لكن في الوقت الراهن، سيتعين ذبح ما يقل قليلاً عن نصف الحيوانات التي نجت لأنه لا يمكن إنقاذها".

من جانبه، وصف سرسيتين بديرهان أوغلو، عضو حزب "الشعب الجمهوري" المعارض والمسؤول في محافظة فان الشرقية، الصور بأنها "لا تحتمل"، حاضاً الأطباء البيطريين على الذهاب إلى المنطقة للمساعدة في علاج الحيوانات.

وكتب على منصة "إكس": "لا حول لها ولا قوة... في كل حريق كبير، تتعرض للأذى أولاً. أسأل إخوتي وأخواتي الأطباء البيطريين: من فضلكم اذهبوا إلى منطقة الحريق لأنها بحاجة إليكم".

من جهته، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن الحريق اندلع، في وقت متأخر الخميس، في منطقة تقع على مسافة حوالى 30 كيلومتراً جنوب دياربكر وانتشر سريعاً بسبب الرياح القوية ووصل إلى 5 قرى.

وأضاف على منصة "إكس": "للأسف، لقي 3 من سكان منطقة دياربكر واثنان من منطقة ماردين حتفهم".

وبحسب يرلي كايا وصور بثتها وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل خلال الليل.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج صباح الجمعة أن تحقيقاً قضائياً قد بوشر لكشف ملابسات الحريق.

وشهدت تركيا 74 حريق غابات حتى الآن هذا العام، أتت على 12910 هكتارات (31900 فدان) من الأراضي، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

والثلاثاء، عُلّقت الملاحة البحرية في اتّجاه واحد في مضيق "الدردنيل" في شمال غرب تركيا، بسبب حريق غابات، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل التركي.

وفي صيف 2021، شهدت تركيا أسوأ حرائق غابات في تاريخها. والتهمت النيران آنذاك أكثر من 200 ألف هكتار من الغابات وخلّفت تسعة قتلى على الأقل.

وتعرّض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لانتقادات شديدة لطريقة تعامله مع الكارثة آنذاك.

ودفع حجم الكارثة إلى التركيز في شكل أكبر على القضية البيئية في تركيا وجعل إردوغان يمضي قدماً في مصادقة أنقرة على اتفاق باريس للمناخ.

ويؤكد خبراء أن تغير المناخ سيُسبب حرائق غابات أكثر تواتراً وأكثر كثافة وكوارث طبيعية أخرى في تركيا، ما لم تُتخذ تدابير عاجلة.