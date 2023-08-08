"الريترو" يعود من جديد.. موضة الستينيات تزدهر في 2023

قطع من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات تعود بتصاميم "الريترو" Retro الكلاسيكية ولكن بلمسة عصرية، هذا هو عنوان الموضة والأزياء خلال العام 2023.

وتتزين قطع الجينز والبلوزات بلمسات تصميمية بطابع "الريترو" القديم ولكن بروح العصر الحديث، ما أضفى طابعاً رشيقاً ومشرقاً على الأزياء.

وعادت الملابس الزاهية الألوان التي تكون مموجة بألوان نباتية ووردية إلى الواجهة وحظيت باهتمام واسع خلال الصيف الحالي بين بيوت وعشاق الأزياء.

ودخلت موضة "الريترو" حتى في إنتاج قطع الأثاث المنزلي والمكتبي، لإرضاء عشاق هذا الفن، سواء كانوا في المنازل أو أماكن العمل.