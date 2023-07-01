توقعات ببيع لوحتين نادرتين لرامبرانت مقابل 10 ملايين دولار

يعرض مزاد يقام بعد أيام لوحتين للرسام الهولندي الشهير رامبرانت، أعيد اكتشافهما بعد وقت طويل في طي النسيان، إذ تمثلان آخر لوحتي بورتريه لهذا المبدع يملكهما أفراد ملكية خاصة، وقد يجتذب بيعهما نحو عشرة ملايين دولار.

والعملان موقعان من الفنان ومؤرخان في العام 1635، وهما يصوران الزوجين يان ويلمز فان دير بلويم، وجابجين كارلس، اللذين كانا مقربين من عائلة الفنان. ويتوقع أن يحصدا ما بين خمسة وثمانية ملايين جنيه إسترليني (6.35 و10.16 مليون دولار).