توقعات ببيع لوحتين نادرتين لرامبرانت مقابل 10 ملايين دولار
يعرض مزاد يقام بعد أيام لوحتين للرسام الهولندي الشهير رامبرانت، أعيد اكتشافهما بعد وقت طويل في طي النسيان، إذ تمثلان آخر لوحتي بورتريه لهذا المبدع يملكهما أفراد ملكية خاصة، وقد يجتذب بيعهما نحو عشرة ملايين دولار.
والعملان موقعان من الفنان ومؤرخان في العام 1635، وهما يصوران الزوجين يان ويلمز فان دير بلويم، وجابجين كارلس، اللذين كانا مقربين من عائلة الفنان. ويتوقع أن يحصدا ما بين خمسة وثمانية ملايين جنيه إسترليني (6.35 و10.16 مليون دولار).
واشترى أسلاف المالكين الحاليين المقيمين في بريطانيا العملين من دار مزادات كريستيز منذ نحو 200 عام.
وقال هنري بيتيفر نائب الرئيس الدولي للوحات الأساتذة الكبار لدى دار كريستيز للمزادات لـ"رويترز" الجمعة: "من الاستثنائي أن اللوحتين ظلتا غير معروفتين فعلياً لفترة طويلة. لذا لم يرد ذكرهما قط في أي من الكم الهائل من الدراسات عن رامبرانت على مر السنين".
مضيفاً أنها من بين أعمال "استثنائية الندرة"، وأن متحف ريكز في أمستردام قام بفحص اللوحتين.
واللوحتان من بين أبرز معروضات مزاد كريستيز الذي يعقد في السادس من يوليو/تموز تحت عنوان "مزاد الأساتذة القدامى الجزء الأول"، وهو جزء من أسبوع كلاسيكيات دار المزادات.
ومن المعروضات أيضاً لوحة لرسام النهضة الإسباني المولود في اليونان إل جريكو، وهي بعنوان "دفن المسيح" التي يتوقع أن تحصد ما بين ستة وثمانية ملايين جنيه إسترليني، وتمثال نصفي لهيلين طروادة للنحات المنتمي للكلاسيكية الجديدة، أنطونيو كانوفا، ويتوقع أن يحصد ما بين 2.5 مليون وأربعة ملايين جنيه إسترليني.
ويعرض في المزاد أيضاً عمل مبكر للرسام الإيطالي الذي ظهر في بدايات عصر النهضة فرا أنجيليكو، وهو بعنوان "الصلب مع وجود العذراء ويوحنا المعمدان ومريم المجدلية أسفل الصليب"، ويتوقع أن يحصد العمل ما يتراوح بين أربعة وستة ملايين جنيه إسترليني.