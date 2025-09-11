على طريقة "بوبجي".. مراهق مسلح يثير الذعر في تركيا (فيديو)

تبحث الشرطة التركية عن مراهق نجح في سرقة أسلحة وذخيرة من مركز للرماية، وحاول الاستيلاء على سيارة بالقوة، في سلوك مشابه للعبة "بوبجي" الشهيرة على الهواتف.

وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن الفتى أجنبي، ويبلغ من العمر 16 عامًا، لا يزال طليقًا منذ يوم أمس، والسلاح معه.

وتورط الفتى في البداية بسرقة مسدسين و300 طلقة، من مركز رماية في مدينة "كهرمان مرعش" جنوب تركيا، وغادر المكان بنجاح نحو مهمة جديدة، وتوجه بعدها إلى معرض للسيارات في المدينة، وحاول سرقة سيارة منه دون جدوى، ليغادر المكان بعد إحداث أضرار فيه. وذهب الفتى المسلح بعدها نحو منطقة جبلية كما بدا في كاميرات المراقبة التي شاهدتها الشرطة خلال تتبعها لمسيره.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من المدينة، دوريات الشرطة وهي مستنفرة في بحثها عن الفتى قبل تورطه في ارتكاب أي جريمة.

ووقعت الحادثة بعد يومين من هجوم مسلح، شنه فتى في العمر ذاته، على مركز للشرطة في غرب البلاد، وقتل فيه اثنين وأصاب ثالثًا من الشرطة، قبل أن يتمكن رجال أمن من السيطرة عليه بعد إطلاق النار عليه وإصابته.