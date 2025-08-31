أب يقتل ابنته وزوجها إثر خلاف عائلي في سوريا

شهدت مدينة القامشلي بريف الحسكة، التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، جريمة قتل "بشعة"، وأسفرت عن مقتل شاب وزوجته.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجريمة، التي وقعت في القامشلي، راح ضحيتها شاب وزوجته بعد أن أقدم والد الزوجة على إطلاق النار عليهما إثر خلاف عائلي.

ونقل المرصد السوري عن مصادر محلية، قولها إن الزوج، ينحدر من قرية حامو بريف القامشلي، كان قد فارق الحياة مع زوجته على الفور.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في أوساط الأهالي، الذين عبّروا عن استنكارهم لتكرار حوادث العنف الأسري التي تنتهي بضحايا أبرياء.

ووثق المرصد السوري 103 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2025.

وبيّن أن بعض تلك الجرائم ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى لا تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 120 شخصًا، (97 رجلًا، و 8 أطفال، و 15 امرأة).