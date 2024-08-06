كشفت وزارة الثقافة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أول شخصية كرتونية لناقة صغيرة تحمل اسم "مزيونة"، ستكون بطلة الكثير من القصص في عالم الإبل المتنامي في المملكة.

وأعلنت الوزارة عن مسابقة قصصية موجهة للأطفال، تتيح لهم الحصول على جوائز مالية إذا فازت قصصهم التي يؤلفونها ويرسمون صورها، في المسابقة التي تعتمد على مغامرات تلك الناقة الافتراضية.

وظهرت "مزيونة" في العديد من الرسومات التي تستهدف إرشاد المشاركين لكيفية تأليف قصص عن تلك الناقة التي تم تزيينها بتفاصيل تراثية من مختلف مناطق المملكة، كالثياب والألوان والنقوش.

وتستهدف المسابقة الأطفال واليافعين ضمن مبادرة عام الإبل 2024 في السعودية، وتهدف للتشجيع على تأليف القصة المصورة، وتسليط الضوء على مكانة الإبل في الثقافة السعودية.

ويتاح للسعوديين والمقيمين في المملكة المشاركة في المسابقة، والتي تستهدف فئتين عمريتين، هما: فئة الأطفال 9-12 سنة، وفئة اليافعين 13-15 سنة، مع تخصيص ثلاث جوائز للفائزين الأوائل في كل فئة.

وسيحصل الفائز في مسابقات الأطفال على جائزة 4500 ريال (نحو 1200 دولار)، فيما تبلغ جائزة الفائز بمسابقة اليافعين، ستة آلاف ريال (نحو 1600 دولار).

ووضعت الوزارة دليلاً إرشادياً للمشاركين في المسابقة القصصية، تضمن تعريفاً بشخصية "مزيونة"، قالت فيه الناقة الكرتونية، إنها تسكن الصحراء، وتهوى المغامرة، ولديها الكثير من الأصدقاء.

وتعد "مزيونة" أول شخصية كرتونية تمثل ناقة في المملكة التي تمتلك نحو 1.8 مليون رأس من الإبل، يبلغ ثمن بعضها ملايين الدولارات بسبب سلالاتها الفريدة ومواصفاتها المميزة.