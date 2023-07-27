حالة مرضية غامضة تُظهر زعيما في "الشيوخ الأمريكي" ضائعا أمام الكاميرات
سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الضوء على تكرر ظواهر مرض الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها ما تعرض له زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وقالت الشبكة إن "السياسة الأمريكية تحتاج إلى استبدال حرسها القديم بحرس جديد، فالعوارض الصحية والمواقف المحرجة تلاحق كبار الساسة هناك، وكان أحدثها ما تعرض له زعيم الجمهوريين الذين يشكلون حاليا الأقلية في مجلس الشيوخ.
وأظهرت لقطات فيديو تعرض ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما لحالة صحية، أمام عدسات المصورين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، حيث بدا "متجمدا ومحدقا" دون رمش في العدسات المسلطة عليه ودون أن ينطق بكلمة، ليبدو ضائعا بعد أن تحدث نصف جملة فقط.
واقترب زملاء ماكونيل منه، قبل أن يبعده السيناتور من وايومنغ جون بارسو عن المكان، ليعود مجددا إلى الميكروفون ويتحدث بطلاقة ويقدم إجابات مطولة للصحفيين.
وتركت هذه الحادثة الصحفيين، حائرين عن سبب ما حدث له، رافضا الإجابة عما تعرض له إلا بكلمة "أنا بخير"، لكن مساعدا له أضاف أن السيناتور تعرض لدوار بسيط.
ووصل القلق على صحة ماكونيل إلى البيت الأبيض، حيث قام الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتصال للاطمئنان عليه، وهو ما كشفه السيناتور، فيما أكد زميله في الحزب الجمهوري كيفن مكارثي أن ماكونيل بصحة جيدة.
وكان السيناتور الجمهوري تعرض لارتجاج في الدماغ وكسر في أحد الأضلاع بعد سقوطه خلال حضوره فعالية في أحد فنادق واشنطن في مارس/آذار الماضي، ليدخل إلى المستشفى ويخضع إلى العلاج الطبيعي بعدها.
المصدر: شبكة إن بي سي الأمريكية