حالة مرضية غامضة تُظهر زعيما في "الشيوخ الأمريكي" ضائعا أمام الكاميرات

سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الضوء على تكرر ظواهر مرض الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها ما تعرض له زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وقالت الشبكة إن "السياسة الأمريكية تحتاج إلى استبدال حرسها القديم بحرس جديد، فالعوارض الصحية والمواقف المحرجة تلاحق كبار الساسة هناك، وكان أحدثها ما تعرض له زعيم الجمهوريين الذين يشكلون حاليا الأقلية في مجلس الشيوخ.

وأظهرت لقطات فيديو تعرض ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما لحالة صحية، أمام عدسات المصورين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، حيث بدا "متجمدا ومحدقا" دون رمش في العدسات المسلطة عليه ودون أن ينطق بكلمة، ليبدو ضائعا بعد أن تحدث نصف جملة فقط.