تحذير من "فياضانات كارثية".. إعصار قوي يتوجه نحو المكسيك وكاليفورنيا‎

وكان عناصر البحرية يقومون بدوريات على شاطئ كابو سان لوكاس، الوجهة الشهيرة للسياح المكسيكيين والأجانب.

وقالت السائحة الأمريكية كاترينا مورغان في منتجع كابو سان لوكاس بشبه جزيرة باخا كاليفورنيا: "إننا خائفون قليلا ونحاول التفكير بإيجابية".

وكان الإعصار على بعد 460 كلم تقريبا جنوب غرب كابو سان لوكاس عند الطرف الجنوبي لباخا كاليفورنيا، بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.

وقال المركز في توقعاته إن "عين الإعصار هيلاري ستتقدم نحو الساحل الغربي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا في نهاية الأسبوع وستصل جنوب كاليفورنيا بحلول ليل الأحد".

تحذير نادر في كاليفورنيا

صدر تحذير من إعصار لمنطقة على الشريط الساحلي في باخا كاليفورنيا تمتد من بونتا أبريوخوس إلى كابو سان كوينتن.

وفي الجانب الآخر من الحدود تراقب السلطات احتمال وصول عاصفة استوائية غير معتادة من حدود كاليفورنيا والمكسيك إلى بوينت موغو بمقاطعة فنتورا وكذلك في جزيرة كاتالينا، بحسب مركز الإعصار.

وتوقع المركز "تقلبات في شدة (الإعصار) تستمر حتى الليلة".

وأضاف: "يتوقع أن تتراجع شدة (الإعصار) لكن هيلاري سيبقى إعصارا عندما يقترب من الساحل الغربي لباخا كاليفورنيا ليل السبت والأحد. ويتوقع أن تتراجع شدته ليصل إلى عاصفة استوائية بحلول ليل الأحد قبل وصوله إلى جنوب كاليفورنيا".