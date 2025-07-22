"هي نجمتي المفضلة".. حسام حبيب يقدم اعتذارا مفاجئا من شيرين

خرج الفنان المصري حسام حبيب بتصريحات جديدة مفاجئة عن طليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أعرب فيها عن احترامه لموهبتها ومكانتها في الغناء العربي.

وخلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي" قال حسام حبيب:"علاقتي بشيرين زي الفل، وما فيش بينا أي مشاكل. الأخوات بيتخانقوا واللي بينا لو الناس عرفته هيتضحكوا من بساطته".

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"نجمتي المفضلة"

وأشاد حبيب بموهبة طليقته، قائلا: "شيرين فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي كله، مش بس صوت مصر. ولو في يوم زعلتها بكلمة أو تصرف، أنا بعتذر لها قدام الناس كلها".

وتابع: "هي نجمتي المفضلة، وصوت عبقري ما يتعوضش. نفسي أشوفها دايمًا ناجحة ومكسّرة الدنيا، وهي قدوة لينا كلنا في الإصرار وحب الجمهور".

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"كلنا بنتعلم منك"

وأكد حبيب أن شيرين تكنّ كل الاحترام لجمهورها، وذلك في معرض تعليقه على ما حصل معها مؤخرا في مهرجان "موازين" مضيفا: "هي بتحب جمهورها أكتر من أي حد، وأنا شفت ده بنفسي. كانت بتعتبر جمهورها أهلها، وأنا في يوم من الأيام كنت بغير من حب جمهورها ليها".

وأنهى رسالته العاطفية قائلًا: "يا شيرين، يا حبيبة قلبي، علمتينا يعني إيه حب الفن وحب الناس. كلنا بنتعلم منك رغم صغر سنك، وإن شاء الله دايمًا نشوفك في أحسن حال".