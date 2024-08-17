نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان حمودي الحارثي، الذي يمثل أحد أعمدة الفن العراقي، عن عمر ناهز 88 عاماً في المهجر.

واشتهر الحارثي بشخصية "عبوسي" في المسلسل الكوميدي "تحت موس الحلاق"، والتي كانت مدخله للتلفزيون مطلع ستينيات القرن الماضي.

كما شارك في العديد من الأعمال المسرحية والمسلسلات والتمثيليات، أهمها "حياة العظماء"، "مع الخالدين"، "كاريكاتير"، "إلى من يهمه الأمر"، وشارك في أكثر من 500 عمل إذاعي وتلفزيوني.

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والحارثي من مواليد عام 1936، ودخل معهد الفنون الجميلة مع الفنانين جواد سليم وفائق حسن، حيث ترك قسم النحت والرسم، وتفرغ للتمثيل والإخراج من عام 1958 وحتى عام 1961.

ودرس الحارثي الفن والإخراج السينمائي لمدة عامين في فرنسا خلال عامي (1964-1965)، ثم درس الفن والتمثيل السينمائي خلال الأعوام (1974-1981)، وهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين.