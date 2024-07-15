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بعد التصفيق لها في ويمبلدون ".. قارئ شفاه يكشف رد فعل كيت ميدلتون

بعد التصفيق لها في ويمبلدون ".. قارئ شفاه يكشف رد فعل كيت ميدلتون
الأميرة كيت مع ابنتها شارلوتالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
15 يوليو 2024، 8:02 ص

كشف قارئ الشفاه "جيريمي فريمان" عن رد فعل الأميرة ويلز الدافئ عند استقبالها بتصفيق حار خلال نهائي بطولة ويمبلدون .  

وبحسب "ديلي ميل" عندما وصلت الأميرة شارلوت، البالغة من العمر تسع سنوات، ووالدتها، أميرة ويلز، البالغة من العمر 42 عامًا، لتجلسا في المقصورة الملكية، قوبلتا بموجة من التصفيق الحار.

 

 

وقال جيريمي إن كيت طلبت من ابنتها "الجلوس هنا" عندما اقتربتا من مقاعدهما في المقصورة الملكية المرموقة، موضحا أن الأميرة الصغيرة شارلوت بدت في حيرة من أمرها عندما وصلت إلى مقعدها، حيث كانت كيت ترشدها، وخالتها بيبا خلفها مباشرة. 

 

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وقالت أميرة ويلز، التي ابتعدت عن الواجبات الملكية العامة بسبب خضوعها لعلاج من السرطان:"شكرًا" للسيدة التي رافقتهما ثم لوحت للحشد، الذين كانوا واقفين يصفقون.

ولاحقا قدمت كيت كأس بطولة ويمبلدون إلى الفائز الإسباني للعام الثاني على التوالي كارلوس ألكاراز.

وتحدثت كيت وشارلوت مع لاعب التنس خارج الملعب، وكشفتا أنهما تتابعان أداءه دائما، فقالت كيت: "هذه شارلوت، إنها تشجعك". فرد ألكاراز، الذي كان يرتدي اللون الأبيض ويحمل كأسه، قائلاً "يسعدني أن ألتقيك". 

ثم أوضحت أميرة ويلز"لقد شاهدنا الكثير على التلفاز، لذا من الرائع أن نلتقيك أخيرًا"، قبل أن تكرر كلامها، بينما كان الرياضي يكافح من أجل سماعها. 

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كيت ميدلتون

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