وجهت الفنانة السورية أمل عرفة انتقادات لاذعة للدراما السورية، من خلال عدد من التدوينات، مؤكدة أن نظام "الشللية" هو المتحكم الأول في اختيار الفنانين للأعمال.

وكتبت "عرفة" تدوينة عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس"، قالت فيها: "قل لي اسم المخرج أقول لك أسماء الممثلين، قل لي اسم الشركة أقول لك اسم المخرج، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، صباح إللي ما عنده شلّة".

وأثارت تدوينة أمل عرفة جدلاً وانتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتفاعل معها عدد من الفنانين، من بينهم كارمن لبس، التي علقت ضاحكة: "يا صباح النور".

كما حرص قاسم ملحو على التعليق على تدوينة أمل وكتب: "والله مظبوط، هذا الوسط بس حدا يحكي الحقيقة بتتعالى الأصوات عليه".

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وتلقت الفنانة السورية نصائح من متابعيها، الذين طالبوها بعدم التحدث عن ذلك حتى لا تتعرض للإقصاء من قبل المنتجين، وتغيب عن المشاركة، الأمر الذي دفعها للتأكيد أنها غير متأثرة بـ"الشللية" وأعمالها تسير بشكل جيد، إلا أنها تنتقد واقعًا ملموسًا يعرفه الجميع، مشيرة إلى أن لديها مشاريع فنية ستظهر للنور قريبًا.

وردًا على تدوينة وصفت تصريح أمل عرفة بـ"الغريب"، قالت في تدوينة أخرى: "بشرفكن تصريح غريب، كأنه ماحدا بيعرف هالمعلومة، ولا اخترعت الذرة ومالي خبر".

يذكر أن الفنانة أمل عرفة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي الفائت بمسلسل "أغمض عينيك"، الذي حظي بنجاح واسع.