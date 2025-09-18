إيران.. مصرع 3 وإصابة 20 إثر تصادم حافلة بشاحنة ثقيلة

أسفر حادث تصادم في محافظة سمنان شمال شرق إيران بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة ثقيلة صباح الخميس، عن مصرع سائق الحافلة واثنين من المسافرين وإصابة 20 شخصًا آخرين.

وأعلن المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية في المحافظة كارِن يحيائي، أن سائق الحافلة فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية.

فيما وُصفت حالة بعض الجرحى من بينهم مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا بأنها حرجة.

وأضاف أن 20 مصابًا جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مركز علاجي في غرمسار، بينما تولى الهلال الأحمر نقل مصابين اثنين آخرين.

وشارك في عمليات الإغاثة 10 سيارات إسعاف ومروحية واحدة إلى جانب 25 عنصرًا من فرق الطوارئ.