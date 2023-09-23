أرقام خطيرة تُنذر بانهيار القطاع الصحي في إسبانيا

كشف تقرير متخصص، أن المرضى في إسبانيا يقضون مدة تصل إلى 4 ساعات لتلقي العلاج في قسم الطوارئ، وأن الأمر يستغرق ما يقارب 3 أشهر حتى يتمكن الأخصائي من تحديد موعد.

جاء ذلك، في تقرير صادر عن مقياس الصحة التابع لرابطة "الدول المستقلة"، نشره موقع "إنفوباي" الإخباري الإسباني.

وأشار تقرير صادر عن اتحاد جمعيات الدفاع عن الصحة العامة، إلى أن "هناك مشكلة خطيرة، إلى حد ما، مع قوائم الانتظار".

وذكر التقرير، أن "24% من الإسبان الذين يحددون موعدًا لا يحصلون عليه إلا بعد مرور 11 يومًا أو أكثر".

في حين أن نسبة بسيطة، وصلت إلى 12% استطاعوا الحصول على موعد في اليوم التالي، بحسب استطلاع للذين تم علاجهم.

وأضاف التقرير، أن نقص العاملين في مجال الصحة العامة تسبب في هذا التأخير في الرعاية.

وأفاد 40.9% من المرضى الذين تم استطلاع آرائهم، بأن الأمر "يستغرق أكثر من 3 أشهر لتلقي الرعاية الصحية، في حين أن 20% من الإسبان استغرقوا شهرًا واحدًا فقط".

بالإضافة إلى ذلك، انتظر 54% من الإسبان الذين يحتاجون إلى رعاية صحية من طبيب الأسرة 6 أيام على الأقل، ما يدفعهم للذهاب إلى قسم الطوارئ الذي لا يخلو من الانتظار أيضًا.

وكان على 45.4% من المرضى، الانتظار بين ساعة و4 ساعات لتلقي العلاج، و22.7%، بين 4 إلى 12 ساعة.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري