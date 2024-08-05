توفي، اليوم الاثنين، الفنان المصري محمود بندق، إثر تدهور حالته الصحية، وبتر ساقه نتيجة مضاعفات إصابته بمرض السكري.

وبحسب مقربين منه، بذل الأطباء جهداً كبيراً لتجنب بتر الساق، لكن المحاولات باءت بالفشل، وتدهورت حالته وأصيب بحالة نفسية سيئة وانتكاسة صحية حادة، انتهت بالموت.

وظهر محمود بندق في عدة أعمال، مثل فيلم "إكس لارج" مع أحمد حلمي، ومسلسل "راجل وست ستات" الجزء الثاني مع أشرف عبد الباقي وسامح حسين.

والراحل محمود بندق من مواليد 1977، وكان نجماً على خشبة المسرح الكوميدي، وامتاز بخفة ظله على مدار مشواره الفني.