زامير: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة

logo
منوعات

حلاق ينقذ حياة مراهق بعد اكتشاف ورم في رقبته

حلاق ينقذ حياة مراهق بعد اكتشاف ورم في رقبته
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

أنقذ حلاق بريطاني حياة مراهق بعد أن لاحظ كتلة على رقبته أثناء خضوعه لقصة شعر، والتي تبين لاحقا أنها سرطان نادر.

والمراهق أوين نورجروف، البالغ من العمر 17 عاما، كان يتلقى قصة شعر قصيرة من الحلاق فرات داود أوغلو عندما لاحظ الأخير وجود الورم على جانب رقبته، ونصحه بمراجعة الطبيب فورا.

أوين نورجروف والحلاق

وبعد الفحوصات الطبية، تم تشخيص أوين بسرطان الغدد الليمفاوية من نوع هودجكين، وهو نوع نادر يصيب الجهاز الليمفاوي.

وبدأ العلاج الكيميائي المكثف في يناير الماضي واستمر لمدة خمسة أشهر في مستشفى رويال شروزبري، بدعم من مؤسسة Teenage Cancer Trust.

أوين نورجروف

وخضع أوين لآخر جلسة علاج كيميائي في الأول من مايو، وفي يونيو أعلن عن دخوله مرحلة الهدوء، أي عدم ظهور علامات للمرض منذ أكثر من عام.

وعن تجربته، قال أوين: "ذهبت إلى الحلاق كما أفعل كل بضعة أسابيع، وفجأة لاحظ فرات الورم في رقبتي ونصحني بزيارة الطبيب. أنا ممتن جدا له، فذلك أنقذ حياتي".

أخبار ذات علاقة

الملك تشارلز

طبيب يشعل الجدل.. هل سبّب لقاح كورونا سرطان الملك تشارلز وكيت؟

من جهته، قال فرات داود أوغلو، مدير صالون نيو ستايلز: "لاحظت التورم أثناء قص شعره، وأخبرته بضرورة زيارة الطبيب. بعد عدة أشهر، التقيت به مرة أخرى، وهو الآن بخير تماما، وهذا أهم ما في الأمر".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC