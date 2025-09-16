حلاق ينقذ حياة مراهق بعد اكتشاف ورم في رقبته

أنقذ حلاق بريطاني حياة مراهق بعد أن لاحظ كتلة على رقبته أثناء خضوعه لقصة شعر، والتي تبين لاحقا أنها سرطان نادر.

والمراهق أوين نورجروف، البالغ من العمر 17 عاما، كان يتلقى قصة شعر قصيرة من الحلاق فرات داود أوغلو عندما لاحظ الأخير وجود الورم على جانب رقبته، ونصحه بمراجعة الطبيب فورا.

وبعد الفحوصات الطبية، تم تشخيص أوين بسرطان الغدد الليمفاوية من نوع هودجكين، وهو نوع نادر يصيب الجهاز الليمفاوي.

وبدأ العلاج الكيميائي المكثف في يناير الماضي واستمر لمدة خمسة أشهر في مستشفى رويال شروزبري، بدعم من مؤسسة Teenage Cancer Trust.

وخضع أوين لآخر جلسة علاج كيميائي في الأول من مايو، وفي يونيو أعلن عن دخوله مرحلة الهدوء، أي عدم ظهور علامات للمرض منذ أكثر من عام.

وعن تجربته، قال أوين: "ذهبت إلى الحلاق كما أفعل كل بضعة أسابيع، وفجأة لاحظ فرات الورم في رقبتي ونصحني بزيارة الطبيب. أنا ممتن جدا له، فذلك أنقذ حياتي".

من جهته، قال فرات داود أوغلو، مدير صالون نيو ستايلز: "لاحظت التورم أثناء قص شعره، وأخبرته بضرورة زيارة الطبيب. بعد عدة أشهر، التقيت به مرة أخرى، وهو الآن بخير تماما، وهذا أهم ما في الأمر".