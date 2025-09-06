مدير أعمال حياة الفهد يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل حالتها الصحية

نفى يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، الأنباء المتداولة بشأن تدهور حالتها الصحية، عقب منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قبل ساعات قليلة، تضمن آية قرآنية مصحوبة بسؤال الجمهور الدعاء للفنانة التي ترقد منذ أسابيع في المستشفى.

وأكد يوسف الغيث، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أنه لا يوجد أي تطور في الوضع الصحي للفنانة حياة الفهد، لافتًا إلى أنها لا تزال ترقد في غرفة العناية المركزة، وحتى الآن الحالة دون تحسن.

وأوضح الغيث أنها دخلت المستشفى للقيام بعملية قسطرة قلبية، لكن مع الأسف بعد يومين أو ثلاثة، نُقلت من جلطة في القلب إلى المخ، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن حالة الفنانة حياة الفهد الصحية تأثرت بشدة بالجلطة الدماغية، لكنها لم تؤثر على أجهزة الجسم الحيوية، على حد قوله.

وشدد في حديثه لـ "إرم نيوز" أنها ليست في غيبوبة كما يُشاع، قائلًا إن تأثيرات الجلطة الدماغية جعلتها غير واعية، مُضيفًا: "عيناها مفتوحتان، لكن ليس هناك إدراك".

وواصل يوسف الغيث تصريحاته موضحًا أن الفريق الطبي المُعالج للفنانة أبلغه مُسبقًا أن الجلطات الدماغية تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، لا سيما أنها قد تظل راقدة في المستشفى لنحو 3 أشهر على الأقل، و6 أشهر كحد أقصى في بعض الحالات الصعبة، بحكم التقدم في العمر وما شابه، وفق تعبيره.

وتمنى الغيث في ختام حديثه الشفاء للفنانة حياة الفهد، مُطالبًا جمهورها ومُحبيها بتكثيف الدعاء لها على أمل تحسن حالتها الصحية في الأيام المقبلة، ومؤكدًا أن الفريق الطبي المُعالج لها يعمل على قدم وساق في متابعة ورعاية حالة الفنانة على مدار ساعات اليوم، قائلًا: "لا نملك حاليًا إلا الدعاء ونقول: يا رب اشفها".

وتعود بداية تعرض الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد إلى وعكة صحية منذ ما يزيد على شهر، حيث قضت 15 يومًا داخل إحدى المستشفيات الكويتية، وشهدت استقرارًا في حالتها الصحية، إلا أن بعض الأعراض المفاجئة التي طرأت عليها أدت إلى تدهور حالتها ودخولها الرعاية المركزة بعد إصابتها بجلطة دماغية أثرت بشكل كبير على وعيها، وصولًا إلى خروج أنباء مرضها للإعلام في منتصف شهر أغسطس الماضي.