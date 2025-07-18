هواية ميغان ماركل المفضلة.. نشاط بسيط يخفف القلق ويحسّن المزاج

كشفت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن شغفها بتنسيق الزهور، مشيرة إلى أن هذا النشاط البسيط يساعدها على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، خاصة بعد يوم طويل.

وأوضحت ميغان في برنامجها With Love, Meghan على نتفليكس أنها اكتشفت هذه الهواية لأول مرة في أثناء فترة حملها بابنها آرتشي، عندما شاركت في جلسة لتنسيق الزهور ضمن حفل استقبال نظمته لها صديقاتها.

وقالت: "بدأت أجد في ذلك راحة وتأملًا، وغالبًا ما أمارسه مع كأس من النبيذ في نهاية اليوم".

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تواجه خطر تضرر علامتها التجارية

وتشارك ميغان أنشطتها المفضلة، مثل صنع الشموع وأملاح الاستحمام وتنسيق الزهور، عبر منصتها As Ever وعلى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس تحولها إلى شخصية مؤثرة في مجال أسلوب الحياة.

من جهته، أشاد خبير تنسيق الزهور ديدري سوليفان بهذه الهواية، مؤكدًا أن التعامل اليومي مع الزهور يمنح الإنسان إحساسًا بالراحة والسكينة، ويسهم في تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

وأظهرت الدراسات أن وجود الزهور الطازجة في المنزل لا يُضفي لمسة جمالية فقط، بل يُحسّن المزاج ويُعزز الشعور بالسعادة، وهو ما تؤكده ميغان ماركل من خلال تجربتها الشخصية.





