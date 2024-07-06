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العثور على إسرائيلي وصديقته مقتولين في الفلبين

العثور على إسرائيلي وصديقته مقتولين في الفلبين
الأمن الفلبيني يحيطون بجثة (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
فريق التحرير
فريق التحرير
06 يوليو 2024، 4:14 م

عثر رجال الأمن على شاب إسرائيلي وصديقته مقتولين في مخزن في الفلبين، اليوم السبت، بعد أسبوعين من عمليات البحث.

ووجدت جثتا إسحق كوهين (37 عاما) وصديقته جينيفا لوبيز (27 عاما) في منطقة تارلاك. 

وكان الزوجان يعيشان شمال العاصمة مانيلا، قبل أن يختفيا عن الأنظار.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، عثر بداية على سيارة دفع رباعية محترقة، يُعتقد أنها مملوكة للمجني عليهما، في أثناء عملية البحث التي انطلقت إثر بلاغ قدمته شقيقة لوبيز.

وذكرت التقارير أن الشرطة عثرت داخل السيارة على وثائق محترقة جزئيًا تخص لوبيز. ويعتقد أن كوهين كان آخر شخص قاد السيارة.

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وكانت لوبيز، التي شاركت قبل عام في مسابقة ملكة جمال إقليمية، قد أبلغت عائلتها قبيل اختفائها أنها ستذهب وكوهين إلى بلدة كاباس القريبة للقاء رجل أبرما معه صفقة عقارية في عام 2021. 

وكان شقيق كوهين أبلغ أن إسحق أقرض الرجل المعني مالا عندما كانت والدته مريضة، لكنه لم يسدد الدين.

وأضاف أن الرجل اقترح على شقيقه أن يعطيه أرضا مقابل المال، وعليه توجها للقائه، قبل أن يختفي مع صديقته، ويتم العثور عليهما ميتين.

 

إسرائيلجريمة

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