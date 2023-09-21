طبيبة تحذر من الاحتفاظ بفرشاة الأسنان بدورة المياه

حذرت طبيبة الأسنان الرئيسية والمديرة السريرية لشركة Quest Dental: " بايال بهالا، من تعرض الفم للخطر من خلال وضع فرشاة الأسنان في دورة المياه.

ووفق بهالا فان تخزين فرشاة الأسنان في دورة المياه يمكن أن يعرضها للتلوث، إذ إن البكتيريا المتطايرة يمكن أن تكون مشكلة، خاصة عند غسل المرحاض، يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة التي تحتوي على البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما في ذلك فرشاة أسنانك.

وتشير الطبيبة "عندما تكون فرشاة أسنانك قريبة من المرحاض، فإنه من المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء ورذاذ الماء والتي من المحتمل أن "تؤدي إلى التلوث".

كما أن دورات المياه يمكن أن تكون بيئة رطبة، ما قد يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة أسنانك، وفق بهالا.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن الطبيبة نصيحتها بغسل فرشاة الأسنان جيدا بماء الصنبور قبل استخدامها" لأن ذلك "يمكن أن يساعد في إزالة أي ملوثات محتملة.

ودعت بهالا الى الاحتفاظ بفرشاة الأسنان بشكل مستقيم للسماح لها بالجفاف في الهواء.

كما أكدت على أهمية استبدال فرشاة الأسنان "كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو قبل ذلك" حتى تكون صحية وفعالة.