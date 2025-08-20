بتهم خطيرة.. تجديد حبس "بلوغرز" مصريين 15 يومًا

شهدت حملة ملاحقي مشاهير البلوغرز المصريين تطورات متلاحقة في الساعات الأخيرة، حيث تم تجديد حبس عدد منهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أضيفت أسماء جديدة إلى المقبوض عليهم سابقًا.

وقررت محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس كل من "سوزي الأردنية"، و"مداهم 777"، و"شاكر محظور"، و"علياء قمرون"، و"محمد عبد العاطي"، بتهم خطيرة تتراوح بين غسيل الأموال وتقديم محتوى هابط.

وتعد تهمة "نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بث محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ خارجة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والأعراف المجتمعية في محاولة لزيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مادية قاسمًا مشتركًا بين جميع من تم تجديد حبسهم".

وينفرد كل من "مداهم 777"، و"سوزي الأردنية"، و"شاكر محظور" بتهمة "التورط في غسيل الأمول بأرقام كبيرة"، على نحو بلغ في حالة الأول 65 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، أعلنت اليوم الأربعاء سلطات الأمن المصرية القبض على الراقصة المشهورة "بديعة" والتي تعرف بـ"أنها من أشهر الراقصات في مصر حاليًّا وتظهر بملابس شبه عارية وتقوم بحركات مثيرة للغرائز خلال الحفلات التي تظهر فيها"، بحسب وصف كثيرين.

وضبطت قوات وزارة الداخلية بديعة وبحوزتها مخدرات للتعاطي إضافة إلى هاتفين يستخدمان في نشر المحتوى المسيء والخادش للحياء.

وجاء في بيان الداخلية: "أكدت المعلومات والتحريات بقيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة".

وفي السياق ذاته، أعلنت الداخلية المصرية القبض على البلوغر "بطة ضياء" بعد تحريات حول محتواها المسيء.

وذكرت الداخلية، أن القبض على بطة ضياء جاء بعد "ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة".