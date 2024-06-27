بعد 15 عاما من وفاته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مايكل جاكسون

في 25 يونيو عام 2009، صدمت أخبار وفاة مايكل جاكسون عن عمر 50 عامًا العالم، وذلك بعد أصابته بنوبة قلبية في لوس أنجلوس قبل أيام فقط من الموعد المقرر لبدء جولته الغنائية التي تضمنت 50 حفلا حول العالم.

وفي تقرير مفصل، عرضت صحيفة "ديلي ميل" اللحظات الأخيرة في حياة جاكسون، الملقب بملك البوب.

بعد ابتعاده عن الأضواء لسنوات عام 2005 إثر اتهامه بالتحرش الجنسي بالأطفال، أعلن مايكل جاكسون عن جولته الصيفية "This Is It"، والتي كان من المقرر أن تبدأ في لندن.

وبيعت تذاكر حفلات جاكسون الخمسين في غضون ساعات من طرحها، والتي كانت أرباحها ستساعد جاكسون على سداد ديونه التي بلغت قيمتها 350 مليون دولار، والتي تراكمت عليه نتيجة سنوات من الإنفاق الباذخ.

بداية أبريل

بدأت تدريبات مايكل جاكسون في كاليفورنيا، بمساعدة أصدقائه؛ مصمم الرقصات ترافيس باين، ومخرج العروض كيني أورتيجا.

وقال مقربون من جاكسون إنه بدا أكثر سعادة مما كان عليه منذ سنوات.

وقالت خبيرة الماكياج التي عملت مع جاكسون كارين فاي، إن مغني البوب بدا أكثر نحافة من المعتاد، لكنه كان "متفائلًا للغاية".