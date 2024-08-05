نعت هيئة طبية وعاملون في القطاع الصحي، في الكويت، فجر اليوم الاثنين، الطبيبة الكويتية الشابة، الريم عبدالله السميطي، التي توفيت بشكل مفاجئ عن 29 عاماً.

وقالت الجمعية الطبية الكويتية، إن الدكتورة الريم "وافتها المنية بعد انتهائها من واجب الخفارة فجر اليوم "الأحد".

ولم تكشف الجمعية الطبية عن سبب وفاة الطبيبة العشرينية، فيما اكتفت عائلتها بإعلان موعد إقامة الصلاة على جثمانها ودفنها، والذي سيتم في مقبرة الصليبيخات بعد صلاة العشاء، اليوم الاثنين.

وأشار الصحفي الكويتي عبد الكريم عبد الله إلى أن الدكتورة الريم السميطي توفيت بعد إنهائها لخفاراتها بمركز عملها وعودتها إلى المنزل؛ ما جعل رواد الموقع يرجحون مصرعها بحادث سير.

ودوّن أطباء وطبيبات كويتيون، عبارات حزينة في نعي زميلتهم الراحلة التي أثارت وفاتها المفاجئة بعمر صغير، مشاعر حزن بدت في تدوينات كثير من الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخرجت الطبيبة الرحلة الريم، عام 2022، في الكلية الملكية للجراحين من جمهورية أيرلندا، بدرجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

وتمتلك الريم حساباً في موقع "إكس" تنشط في التدوين من خلاله بشكل كبير، وكثيراً من اشتكت بشكل ساخر من ساعات العمل والمناوبات الطويل والمتكررة.