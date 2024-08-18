أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن إنهاء عملية البحث عن صيادَين عمانيين فُقدا في البحر قبل 12 يوماً، دون معرفة مصيرهما.

وقال المركز الحكومي الذي قاد عملية بحث شاركت فيها المروحيات طول الأيام الماضية، إنه أنهى "عملية البحث والإنقاذ المشتركة عن الصيادَين المفقودَين بعد جهود متواصلة من قبل الجهات المعنية ذات الاختصاص".

وقصد سالم بن حمود الهادي ويعقوب بن حمد البوسعيدي، عرض البحر، عصر يوم الـ6 من أغسطس/آب الجاري، قبالة سواحل منطقة القرم بمحافظة مسقط، في رحلة اعتيادية للصيادين في المنطقة.

لكن تأخر عودتهما من تلك الرحلة أثار قلق ذويهما، لتبدأ عمليات البحث التي شهدت العثور على القارب الذي كان يقل الصيادَين، مقلوبًا في البحر بعد خمسة أيام من اختفائهما، لكن فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث في الأيام الماضية دون جدوى.

ولم يساعد العثور على القارب، في تقديم معلومات كافية حول مصير الصيادَين، وما إذا كانا تعرّضا لحادث أو ظروف جوية مفاجئة.

وحظيت قصة الصيادَين المفقودَين بتعاطف واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مع بعض اللوم من قبل مدونين لضرورة اتخاذ إجراءات سلامة كافية في رحلات الصيد، وبينها عدم الإبحار في قارب منفرد، وفي ظروف جوية غير مناسبة.