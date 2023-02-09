بيل غيتس وبولا هيرد في علاقة حب جديدة
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن علاقة رومانسية تجمع رجل الأعمال ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس البالغ من العمر 67 عامًا، مع امرأة تُدعى بولا هيرد.
وقال صديق مقرب من غيتس وهيرد، إنهما لا يفترقان أبدًا وهما على علاقة سويًا منذ أكثر من عام".
وتعد هيرد، 60 عامًا أرملة الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة "أوراكل" مارك هيرد، الذي توفي عن عمر ناهز 62 عامًا في العام 2019 بعد معركة مع مرض السرطان.
وعملت هيرد سابقًا كمديرة تنفيذية في شركة تقنية، وهي الآن مخططة ومنظمة للفعاليات وفاعلة خير.
وكان قضى زوجها الراحل معظم حياته المهنية في شركة "NCR Corporation"، للبرمجيات والاستشارات قبل الانضمام إلى أوراكل في العام 2010، وكان حجم ثروته الصافية 500 مليون دولار وقت وفاته.
يُشار إلى أن باولا كانت تعمل كمديرة تنفيذية في شركة NCR في العام 1990 عندما تزوجت من زوجها الراحل، ولديها منه ابنتان هما كاثرين وكيلي.
وتبرعت عائلة هيرد لفترة طويلة لجامعة "بايلور" الأمريكية، حيث ساهموا بمبلغ قيمته 1.1 مليار دولار في العام 2018، وساعد هذا التبرع في تمويل مركز جديد بقيمة 60 مليون دولار سمي على اسم الزوجين ومن المقرر افتتاحه في الحرم الجامعي في وقت لاحق من هذا العام.
وبالنسبة لبيل غيتس وصديقته الجديدة، فقد شوهدا الشهر الماضي معًا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن.
كما سافر الثنائي أيضًا إلى سيدني حيث التقى بيل غيتس برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
وانتهز غيتس وهيرد الفرصة للقيام بنزهة رومانسية في جميع أنحاء المدينة حيث استمتعا بالمناظر البانورامية للميناء، وتفقدا دار الأوبرا الشهيرة، وتم نشر صور للثنائي في ذلك الوقت، لكن لم يتم التعرف على هيرد.
ومن المحتمل أن تكون علاقتهما بدأت بسبب حبهما للتنس.
وتأتي علاقة غيتس الرومانسية الجديدة مع هيرد، بعد انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس في العام 2021 بعد 27 عامًا من الزواج.