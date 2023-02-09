بيل غيتس وبولا هيرد في علاقة حب جديدة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن علاقة رومانسية تجمع رجل الأعمال ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس البالغ من العمر 67 عامًا، مع امرأة تُدعى بولا هيرد.

وقال صديق مقرب من غيتس وهيرد، إنهما لا يفترقان أبدًا وهما على علاقة سويًا منذ أكثر من عام".

وتعد هيرد، 60 عامًا أرملة الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة "أوراكل" مارك هيرد، الذي توفي عن عمر ناهز 62 عامًا في العام 2019 بعد معركة مع مرض السرطان.

وعملت هيرد سابقًا كمديرة تنفيذية في شركة تقنية، وهي الآن مخططة ومنظمة للفعاليات وفاعلة خير.