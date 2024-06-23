شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة حول شقيقها وحسام حبيب (فيديو)

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات متلاحقة في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي اتهمه طليقها الفنان حسام حبيب بالتعدي على شيرين والاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت شيرين شقيقها في مقطع صوتي بأنه "قد باعها"، كما قالت في بيان رسمي إنها تعرضت إلى مؤامرة من جانبه.