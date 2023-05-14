"مسافات طويلة" يحصد جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي بالسعودية
حصد الفيلم الوثائقي العُماني "مسافاتٌ طويلة" جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي، ضمن فئة "الأفلام الوثائقية" في ختام الدورة الـ 9 لمهرجان أفلام السعودية، الذي أقيم بمركز "إثراء" في المملكة العربية السعودية.
وتدور أحداث الفيلم في قرية بعيدة بين الجبال المتاخمة لوادي السحتن أو كما يطلق عليه (مندوس عُمان)، ويقدم البطلة والعدّاءة في الركض سعاد، حيث البدايات التي لا تحمل أي معانٍ لأشكال التمدن في تلك القرية، لتصبح بعد ذلك نجمة لسباقات الركض الجبلي على المستوى المحلي في سلطنة عُمان مروراً بنتائج دولية عالمية، يرافقها في الفيلم البطل الثاني "زوجها" العدّاء سامي السعيدي.
والفيلم للمخرِجَين العُمانيين علي البيماني وحمد القصابي، ومن إنتاج شركة خط للأفلام، وهو متاح على منصة "عين" التابعة لوزارة الإعلام، ومُترجم إلى اللغة الإنكليزية للوصول لشرائح جماهيرية واسعة من مختلف دول العالم.
وقال المخرج علي البيماني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن "المشاركة في مهرجان أفلام السعودية السينمائي لها طابعها الخاص؛ فهو من المهرجانات السينمائية الخليجية الرائدة في منطقة الخليج العربي، ويستقطب الكفاءات من صنّاع الأفلام والكتّاب والمخرجين".
وأضاف أن "المشاركة في المهرجان مكسب كبير لكل سينمائي خليجي، حيث يضم المهرجان جلسات نقاشية واسعة، ويلتقي السينمائيون ببعضهم لمناقشة أفلامهم، ومشاركة كل جديد في هذا المجال، إضافة إلى حلقات العمل التخصصية المهمة التي يقدمها المهرجان والجلسات النقاشية والأفلام النوعية التي تُعرض على مدار أيام المهرجان، وهي مما لا شك فيه تغذية بصرية قيمة لكل صانع وممتهن بالسينما".
ويعالج الفيلم قضايا عديدة، منها الاجتماعي المتمثل في حالة سعاد كونها امرأة عُمانية قادرة أن تكسب رهان أي تحدٍّ.