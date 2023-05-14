"مسافات طويلة" يحصد جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي بالسعودية

حصد الفيلم الوثائقي العُماني "مسافاتٌ طويلة" جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي، ضمن فئة "الأفلام الوثائقية" في ختام الدورة الـ 9 لمهرجان أفلام السعودية، الذي أقيم بمركز "إثراء" في المملكة العربية السعودية.

وتدور أحداث الفيلم في قرية بعيدة بين الجبال المتاخمة لوادي السحتن أو كما يطلق عليه (مندوس عُمان)، ويقدم البطلة والعدّاءة في الركض سعاد، حيث البدايات التي لا تحمل أي معانٍ لأشكال التمدن في تلك القرية، لتصبح بعد ذلك نجمة لسباقات الركض الجبلي على المستوى المحلي في سلطنة عُمان مروراً بنتائج دولية عالمية، يرافقها في الفيلم البطل الثاني "زوجها" العدّاء سامي السعيدي.

والفيلم للمخرِجَين العُمانيين علي البيماني وحمد القصابي، ومن إنتاج شركة خط للأفلام، وهو متاح على منصة "عين" التابعة لوزارة الإعلام، ومُترجم إلى اللغة الإنكليزية للوصول لشرائح جماهيرية واسعة من مختلف دول العالم.