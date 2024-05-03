هاني رمزي يكشف تفاصيل مسلسل "بدون مقابل"

كشف الفنان المصري هاني رمزي تفاصيل مسلسله الجديد "بدون مقابل"، الذي يبتعد فيه عن الكوميديا التي اعتاد على تقديمها، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني الماضي، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك.

وقال رمزي، خلال لقاء تلفزيوني، إن المسلسل يرصد تضحيات رجال الأمن من أجل بلدهم، ويسلط الضوء على حبهم وانتمائهم لمصر، مبينًا أن كل ذلك دون مقابل، لذلك سُمّي المسلسل بهذا الاسم.

وأشار إلى أن المسلسل ليس كوميديًا، وإنما هو تراجيدي، وهو في المقام الأول مسلسل اجتماعي إنساني جدًا، حيث إن الجانب الأمني يمثل 20% منه، ويتناول حياة الناس الاجتماعية، والضغوط التي يتعرضون لها.

وعن ظهوره بشكل آخر، أوضح هاني رمزي أن المسلسل يحتاج هذا الطابع بسبب أحداثه، مضيفًا: "أُقدّم دورًا يعد تراجيديًا وجدّيًا جدًا بعيدًا عن الكوميديا التي اعتاد الناس عليها مني".