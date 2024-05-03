هاني رمزي يكشف تفاصيل مسلسل "بدون مقابل"
كشف الفنان المصري هاني رمزي تفاصيل مسلسله الجديد "بدون مقابل"، الذي يبتعد فيه عن الكوميديا التي اعتاد على تقديمها، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني الماضي، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك.
وقال رمزي، خلال لقاء تلفزيوني، إن المسلسل يرصد تضحيات رجال الأمن من أجل بلدهم، ويسلط الضوء على حبهم وانتمائهم لمصر، مبينًا أن كل ذلك دون مقابل، لذلك سُمّي المسلسل بهذا الاسم.
وأشار إلى أن المسلسل ليس كوميديًا، وإنما هو تراجيدي، وهو في المقام الأول مسلسل اجتماعي إنساني جدًا، حيث إن الجانب الأمني يمثل 20% منه، ويتناول حياة الناس الاجتماعية، والضغوط التي يتعرضون لها.
وعن ظهوره بشكل آخر، أوضح هاني رمزي أن المسلسل يحتاج هذا الطابع بسبب أحداثه، مضيفًا: "أُقدّم دورًا يعد تراجيديًا وجدّيًا جدًا بعيدًا عن الكوميديا التي اعتاد الناس عليها مني".
وأشار الفنان المصري إلى أن مخرج المسلسل هو من طلب منه هذا الدور، وتغيير ملامح وجهه من خلال الظهور بشكل لم يعتد عليه الجمهور، لافتًا إلى أن المقرّبين طلبوا منه عدم حلاقة ذقنه، لكون ذلك أظهره بعمر أصغر.
وكشف أن سبب تأجيل عرض المسلسل يعود إلى أن البدء بتصويره كان متأخرًا، ولم يكن الفريق جاهزًا، مردفًا بالقول: "الحق يقال، مسلسل زي ده 30 حلقة مليان أحداثه كثيرة جدًا، وفيه ديكورات كثيرة جدًا، وفيه ممثلون كثيرون جدًا، لذلك كان لازم نبدأ بدري".
وبين هاني رمزي أن مثل هذه المسلسلات يجب أن تأخذ حقها في التدقيق، مشيرًا إلى أن فريق العمل، وعلى رأسهم المخرج جمال عبد الحميد، يدقق في كل أمر، ويتحدث في كافة التفاصيل.