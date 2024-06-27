بعد تهنئة زميلاتها.. هل تزوجت رضوى الشربيني فعلاً؟ (فيديو)

تسببت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل رضوى الشربيني، في حيرة متابعيها وجمهورها، خلال الساعات الأخيرة، وسط تساؤلات حول حقيقة زواجها.

وانتشر خلال الساعات الأخيرة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه رضوى الشربيني في الاستديو خلال الاستعداد لاستضافة الممثلة اللبنانية ماغي أبوغصن.

وتحدثت إحدى زميلات الإعلامية المصرية، في المقطع، بشكل لا يدع مجالاً للشك عن ارتباط رضوى في ذات اليوم، وهو ما لم تعلق عليه صاحبة الشأن.

وقالت: "يا جماعة عايزين نباركلها بجد، النهاردة خلاص كتب كتاب رضوى الشربيني.. المأذون مستني برا"، لتتعالى أصوات الزعاريد والضحكات في الاستديو.