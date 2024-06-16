العراق.. كلب ضال ينهش أجساد 11 طفلا (فيديو)

هاجم كلب ضال مساء السبت، عددا من الأطفال في منطقة حي أور وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، حيث تسبب بإصابة 11 طفلا بجروح متفاوتة.

وقال أحد سكان المنطقة، ويدعى سلامة السرهيد لـ"إرم نيوز" إن "الأهالي نقلوا أبناءهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم"، مشيرا إلى أن "هذه الحادثة ليست الأولى، حيث سبق أن وقعت في المنطقة من قبل".

وأفاد مصدر أمني من مركز شرطة منطقة حي أور في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن قوات من الأمن طوقت منطقة الحادث، وقتلت عدداً من الكلاب الضالة.