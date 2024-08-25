كشفت مصادر عن تعرض الفنان السوري السعودي محمد القس للاعتداء بالضرب من المنتج المنفذ لمسلسل "برغم القانون"، الذي يشارك في بطولته.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن سبب المشكلة هو حضور القس إلى موقع التصوير متأخرا عن موعده، الأمر الذي أغضب المنتج المنفذ، وجعله يحتدّ على الفنان القس.

وأشار المصدر إلى أن القس اعترض على أسلوب المنتج معه، وتشاجر معه لفظيا، حتى تطور الشجار إلى تشابك بالأيدي اعتدى خلاله المنتج بالضرب على الفنان القس، الذي لجأ إلى سفارة بلده للاتفاق على الإجراءات سيتخذونها ضد المنتج.

ومسلسل "برغم القانون"، من بطولة إيمان العاصي، محمد القس، حمزة العيلي، هاني عادل، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.