بعد الأسماك.. نفوق جماعي للطيور بسبب ملوحة المياه في العراق (فيديو)

وثقت جمعية بيئية عراقية نفوقًا جماعيًا للطيور تقول إنه بسبب ملوحة المياه في جنوبي البلاد الذي تضرر بشدة من التغيير المناخي العالمي في جانبي الجفاف والملوحة.

ونشرت جمعية الأهوار البيئية في العراق، مقطع فيديو صوره أحد النشطاء في سطح مبنى في قضاء "الهارثة" في محافظة البصرة في أقصى جنوب البلاد.

ويظهر في الفيديو نحو 10 طيور نافقة قرب خزان مياه يُعتقد أنها شربت من مياهه قبل أن تموت جميعها.

وقالت الجمعية في بيان، إنها ترصد "ببالغ القلق، وقوع كارثة بيئية خطيرة تمثلت في نفوق أعداد كبيرة من الطيور على أسطح بعض البنايات في مركز قضاء الهارثة".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "تلوث مياه الإسالة، وارتفاع التراكيز الملحية، يكونان السبب المباشر في هذه الظاهرة المقلقة".

وأوضحت الجمعية: "نُحذّر أهالي المحافظة من استخدام مياه الإسالة الحالية، نظرًا إلى عدم صلاحيتها للاستخدام البشري، ونناشد الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع، وحماية صحة المواطنين والبيئة".

ونشرت العديد من وسائل الإعلام العراقية ونشطاء البيئة في البلاد مقطع الفيديو الذي أثار القلق والمخاوف من تكرار حوادث النفوق الجماعي للأسماك بسبب تلوث المياه في مناطق جنوبي العراق أيضاً، لكن هذه المرة الخسائر هي الطيور.

كما ظهر رئيس جمعية الأهوار البيئية، حسين أبو طبيخ، على محطات تلفزة محلية ليشرح جانباً من تأثير الجفاف والملوحة في حياة السكان والبيئة جنوبي العراق، داعياً الحكومة لوضع حلول.

وتعتمد محافظة البصرة على مياه شط العرب الذي يتشكل من التقاء نهري دجلة والفرات، ويصب في الخليج العربي، لكنه مياهه باتت مالحة بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويربط خبراء البيئة والمياه تلك الملوحة العالية بسبب الجفاف، وتبخر المياه نتيجة حرارة الشمس صيفاً، ما يؤدي لتزايد تراكيز الملح، إلى جانب تراجع منسوب مياه دجلة والفرات وقوة ضخهما في شط العرب، بسبب قلة الضخ من دول المصدر والممر، وتعديات المزارعين على الأنهار لري مزارعهم وحقولهم.