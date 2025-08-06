انهيار وزير صربي بسكتة دماغية خلال بث مباشر (فيديو)

في واقعة صادمة شهدتها صربيا، انهار وزير الاستثمار دراغو غليتش، البالغ من العمر 52 عاماً، بشكل مفاجئ أثناء ظهوره في بث تلفزيوني مباشر صباح الثلاثاء.

وخلال مقابلة روتينية في برنامج محلي، بدأ غليتش يتحدث بصعوبة ويتلعثم، قبل أن يفقد وعيه على الهواء مباشرة، ما اضطُر الطاقم إلى إيقاف البث فوراً ونقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

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وزارة الصحة الصربية أكدت، لاحقاً، أن غليتش تعرّض لسكتة دماغية حادة، استدعت تدخلاً جراحياً طارئاً. وعلى الرغم من نجاح العملية، أشار الأطباء إلى أن حالته ما زالت حرجة، حيث ستكون الساعات الـ 48 إلى 72 المقبلة حاسمة في تقييم مدى الضرر الذي لحق بدماغه.

وزير الصحة زلاتيبور لونشار قال إن الطاقم الطبي يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ حياة الوزير، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة قد تلعب دوراً كبيراً في تحسين فرص تعافيه.

الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش عبّر عن تضامنه مع الوزير من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "دراكو، ابقَ قويّاً. لا استسلام"، في رسالة دعم حظيت بتفاعل واسع من قبل المواطنين والسياسيين على حد سواء.

وينتظر الجمهور في صربيا أي تحديث رسمي بشأن تطورات الحالة الصحية للوزير غليتش، وسط دعوات شعبية واسعة لشفائه العاجل، وعودته سالماً إلى عمله.