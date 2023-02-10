غول هوليوود.. يواجه دعوى مدنية بعد إدانته جزائيًا في لوس أنجليس

وكان "ملك" السينما البالغ 70 عامًا والذي أنتج أعمالًا بارزة نالت جوائز بينها فيلم "بالب فيكشن"، أدينَ في كانون الأول/ديسمبر الفائت بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين عام 2013 في حق عارضة الأزياء الأوروبية هذه التي أدلت بإفادة خلال محاكمته مبقيةً هويتها طي الكتمان.

ويواجه واينستين عقوبة قد تصل إلى السجن 18 عاماً، وقد يقضي ما تبقى من حياته وراء القضبان؛ إذ يمضي أصلاً عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقّه في نيويورك سنة 2020 بتهم جنسية مماثلة، وقد استأنف هذا الحكم.

ورفعت ضحيته دعوى مدنية عليه أمام محكمة في لوس أنجليس بهدف الحصول على تعويضات عطل وضرر. ولم تحدد الدعوى قيمة التعويضات المطلوبة.

وفي العام 2021، حصلت عشرات النساء اللواتي كن يقاضين واينستين على 17 مليون دولار بموجب تسوية في إطار دعوى مدنية، لكنّ العارضة لم تكن بينهنّ.

وكانت أولى الاتهامات التي طالت المنتج قد انتشرت سنة 2017 إثر تحقيقات استقصائية موسعة، ما شكل شرارة انطلاق حركة "مي تو" (أنا أيضاً) لرفع صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية حول العالم.