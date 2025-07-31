شارة "البطل" تنافس على جائزة الموسيقى التصويرية الكندية

حازت شارة البداية لمسلسل "البطل" السوري على ترشيح رسمي ضمن جوائز الموسيقى التصويرية الكندية (CASMA)، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في هذا المجال، حيث أعلنت مؤلفة الموسيقى سعاد بشناق عن دخول عملها المنافسة، مشيرة إلى أهمية هذا التكريم في مسيرتها الفنية.

وعبّرت بشناق عن سعادتها بالترشيح عبر منشور على حسابها في "إنستغرام"، قالت فيه: "بحب شارككم خبر حلو بالرغم من كل شي بشع عم يصير حوالينا….بصيص أمل يذكرنا بمكانتنا بالعالم"

‎وأضافت أن هذا التقدير يعكس الجهد الكبير الذي بذلته في صياغة الموسيقى بعناية وحب.

وخصّت بشناق بالشكر نقابة مؤلفي الموسيقى التصويرية الكندية على ترشيحها، إلى جانب طاقم العمل الذي ساهم في تنفيذ المشروع، ومنهم المخرج الليث حجو، المنتج محمود جبان، والكاتب رامي كوسا.

ويُعد مسلسل "البطل" من أبرز الأعمال الدرامية السورية الحديثة؛ إذ يقدم رؤية إنسانية تتناول تداعيات الحرب اليومية بأسلوب بصري شاعري؛ ما جعله يحظى بثناء نقدي وشعبي منذ انطلاق عرضه.

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وأكدت بشناق أن الموسيقى التصويرية شكّلت ركيزة أساسية في هوية المسلسل، معتبرة أن هذا الترشيح هو دليل على أن "الصوت العربي قادر على الوصول إلى العالم والتأثير فيه بصدق".

وشارك في تنفيذ الموسيقى فريق موسيقي متنوع الجنسيات، ضم مجموعة من العازفين المحترفين، من بينهم: حازم جبر (تسجيل ومكساج – Gaia Studios في دبي)، أحمد طه (كمان)، محمد نجم (كلارينيت)، شريف كامل (قانون)، وسام الشعّار (أكورديون)، نزار عمران ويرفاند مارغاريان (بوق)، كارمن تقمجي (غناء)، إضافة إلى أوركسترا بودابست بقيادة المايسترو Zoltán Pad.

وقد تولّت سعاد بشناق تأليف الموسيقى وتوزيعها وإنتاجها بالكامل، مؤكدة أن العمل الفني الحقيقي لا يعرف حدودا، وأن الموسيقى كانت "البوابة التي مهدت طريق المسلسل نحو الجمهور العالمي".