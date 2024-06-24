الكويت ترفع الحظر على تأشيرات الفلبينيين
أعلنت الكويت، الإثنين، رفع الحظر الذي فرضته العام الماضي على استقدام عمالة منزلية من الفلبين، على خلفية خلاف مع مانيلا حول حقوق أصحاب العمل والموظفين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكويت ومانيلا اتفقتا على "رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية".
بالإضافة إلى "السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة".
وأضافت: "اتفق الجانبان على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة، ستجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في المستقبل".
في أيار/مايو 2023، علّقت الكويت إصدار تأشيرات دخول جديدة لحاملي الجنسية الفلبينية بعدما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل العاملة المنزلية جوليبي رانارا التي عُثر على جثتها متفحّمة في صحراء الكويت في كانون الثاني/يناير 2023، ما دفع مانيلا إلى التوقف عن إرسال عمّال لا يتمتّعون بخبرة إلى الكويت.