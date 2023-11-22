همهمة غامضة تُبقي سكان بلدة أيرلندية مستيقظين ليلاً

حاول مجلس مقاطعة أوماغ الإيرلندية تحديد مصدر إزعاج ليلي اشتكى منه معظم السكان البلدة الصغيرة شمالي البلاد.

وبحسب ما أورده موقع بي بي سي، باءت جميع جهود المجلس بالفشل، ولم يبقى أمامهم سوى استدعاء خبراء لحل اللغز، الذي بات يشكل كابوسا لسكان البلدة.

ووصف السكان الضجيج بأنه طنين أو همهمة مستمرة، تختلف عن صوت المركبات ولا يمكن سماعها إلا في ساعات متأخرة بين 12 و 1 بعد منتصف االليل. وبينما اعتاد كثيرون على الصوت، زعم آخرون أنه أضحى يتعارض مع نومهم ليلا، مطالبين بحل سريع للمشكلة.

وقال متحدث باسم مجلس البلدة لبي بي سي "يحقق الضباط حاليا بالأمر من خلال استخدام معدات خاصة للمساعدة على كشف مصدر الضوضاء. ونظرا للمساحة الواسعة التي تم الإبلاغ عن سماع الصوت فيها، فمن الصعب تحديد المصدر الدقيق".

وأضاف "أعلم تماما أنه عندما تكون قصة كهذه محاطة بالغموض والإثارة، فمن الممكن أن يقلل كثيرون من أهميتها، لكن جميع السكان الذين اشتكوا من الضوضاء قلقون للغاية".