عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات وانهيارات أرضية بكوريا الجنوبية
لقي 22 شخصا حتفهم وبات 14 في عداد المفقودين وأُجلي الآلاف في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، في ثالث يوم من الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود، وفقا لبيانات وزارة الداخلية والسلامة.
وذكرت الوزارة ، أنه تم إجلاء 4763 شخصا في أنحاء البلاد حتى الساعة السادسة مساء (0900 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعدما غمرت المياه أحد السدود صباح اليوم السبت في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.
وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من 7 آلاف شخص في أوقات مختلفة، وفقا لسلطات المقاطعة.
وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أن يرتفع هذا العدد، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة فوق شبه الجزيرة الكورية غدا الأحد.