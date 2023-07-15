عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات وانهيارات أرضية بكوريا الجنوبية

لقي 22 شخصا حتفهم وبات 14 في عداد المفقودين وأُجلي الآلاف في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، في ثالث يوم من الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود، وفقا لبيانات وزارة الداخلية والسلامة.

وذكرت الوزارة ، أنه تم إجلاء 4763 شخصا في أنحاء البلاد حتى الساعة السادسة مساء (0900 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعدما غمرت المياه أحد السدود صباح اليوم السبت في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.