الحظ نتيجة تراصف داخلي

إذا كان الحظ ناتجًا عن تراصف مع الذات، فإن الحظ السيئ ينبع من الاستماع إلى المخاوف بدلًا من الإصغاء إلى الحدس.

يمكن لرائد أعمال (مقاول مثلًا) أن يختار أن يكون محظوظًا.. أو لا يكون!. يؤكد لنا المدرب النفسي ديفيد شامارد أن كل ما يسمّى بالحظ يأتي في الواقع من تراصف (مواءمة) رغباتنا، وأهدافنا، وخطة عملنا.

متى كرّمتَ نفسك آخر مرة؟. إننا نعرف الكرم اللامبالي العفوي تجاه الآخرين، ولكن ماذا عن الكرم العفوي تجاه نفسك؟. علاقتك بالآخرين تعتمد على علاقتك بنفسك. لا يمكنك أن تعطي أو تتوقع من الآخرين ما لا يمكنك أن تقدمه أو تتوقعه أنت من نفسك. كلما منحت نفسك القدرة على العطاء زادت قدرتك على الاستلام. إنها تعويذة رائعة جديرة بأن تكررها لنفسك يوميًا.

حتى تصبح محظوظًا، كما تعلم، من الضروري أن تكوّن فريقك الفائز، وأن تعرف كيف تحيط نفسك به. لهذا من الضروري أن تعرف ما الذي يمكنك أن تقدمه للآخرين، وما الذي يمكنهم هم أنفسهم أن يقدموه لك. فمن خلال اختيار الفريق المناسب نذهب إلى المكان الصحيح. فأنت لا تمتلك بالضرورة جميع المهارات اللازمة لتنفيذ مشروعك، وفي هذه الحالة أحط نفسك، ففريقك من الأشخاص – الموارد، بالتأكيد، مليء بالشذرات، فهم يدعمونك ويمضون بك إلى الأمام.

اختر أن تكون محظوظًا.. أو سيئ الحظ

الحظ، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "business.lesechos"، هو مهارة، وهو أيضًا اختيار. الرجل المحظوظ يعي أهمية اتخاذ الخيارات. لقد اختار أن يضع نظارته من التفاؤل ليرى من حوله وداخله رسائل ملائمة له. اختار أعضاء فريقه من أنصاره بضمير، مستمعًا إلى صوته الداخلي الصغير. اختار أن يحرر نفسه من معتقداته المقيّدة ليمنح نفسه الإذن للمضي قدمًا على طريق الحظ. اختار أن يحول حجارته الصماء إلى شذرات ذهب، وأن يجرؤ على مغادرة منطقة رفاهه الزائف.

لكي تكون محظوظًا أعد ضخ ما هو غير متوقع في حياتك!

المعنى الذي تعطيه لحياتك خيار بحد ذاته. مرة أخرى لا توجد خيارات صحيحة ولا خيارات خاطئة. فكل خيار تجربة تتيح لك أن تعيش مواقف يتعين عليك اجتيازها أثناء عبورك لها. أنت تعيش ما يجب أن تعيشه، حتى تسمح لنفسك بالتطور في حياتك الشخصية والمهنية والعاطفية. فأنت مع كل خطوة تمضي قدمًا. وعند كل تحدّ أنت تنمو وتتفتح. مع كل فشل أنت تتعلم. أي موقف تمر به فرصة رائعة تُمنح لك للتطور والنضج والارتقاء بذاتك.

وإذا ما زلت تقول لنفسك: "نعم، لكن ..."، وتبحث عن حجج مضادة لما هو مكتوب... الآن هو الوقت المثالي لتفتح عينيك!. من خلال التفاعل على هذا النحو ستستمر في إلقاء اللوم على الخارج. بالطبع لا يمكن أن تغير وتشوه كل شيء على هواك، بإرادتك البسيطة. يتعلق الأمر هنا باغتنام المزيد من الفرص المتاحة لك، والنظر إليها كما هي، وإدراك أنها تعتمد فقط عليك وعلى اختياراتك. كل ما يسمى "حظ" يأتي منك في الواقع، ومن التوافق الداخلي بين رغباتك وأهدافك، وخطة عملك.

هل ستختار إنشاء جسر.. أم جدار؟

إذا كان الحظ ناتجًا عن التوافق مع الذات فإن الحظ السيئ ينتج عن الاستماع إلى المخاوف بدلًا من الإصغاء إلى الحدس. إذا قال لك أحدهم: "أنا غير محظوظ حقًا!"، اِسأله عن أهدافه وما الذي يحركها. شجعه أيضًا على تحويل "الحصى إلى شذرات ذهب". الحظ السيئ ليس سوى حصاة (حجر عثرة) في الطريق، وليس الطريق نفسه. عندما تصادف حجرات في طريقك، يبقى الأمر متروكًا لك لتقرر: هل ستختار إنشاء جسر بهذه الحجارة... أم جدار منيع؟