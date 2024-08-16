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ذهب "ملعون بالسحر الأسود".. خفايا سرقة سيدة مصرية

ذهب "ملعون بالسحر الأسود".. خفايا سرقة سيدة مصرية
سيدة تعرض عقدا من الذهب في متجر للمجوهراتالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
16 أغسطس 2024، 2:49 م

تعرضت سيدة  مصرية لعملية  احتيال من سيدة أخرى، ادعت قدرتها على قراءة الكف والسحر، قبل أن تسرق منها كمية كبيرة من المجوهرات، بحسب موقع "القاهرة 24".

وذكر الموقع الخميس، أن الضحية هي زوجة لرجل أعمال، كانت تقوم برحلة سياحية  في منطقة رأس البر، عندما التقت بالمتهمة التي أخبرتها بقدرتها على قراءة الكف.

وأوضح أن المتهمة أخبرت الضحية أن المجوهرات التي ترتديها ملعونة بـ"سحر أسود"، وأن عليها قراءة تعويذة لفكه.

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وقامت المتهمة، بحسب الموقع، بزيارة الضحية في منزلها في الإسكندرية، وبعد ذلك أقنعتها بضرورة أخذ نصف المجوهرات لقراءة التعويذة و"فك السحر".

وبالفعل، أحذت المتهمة المجوهرات وأملعونعادتها، ثم أخذت الكمية كاملة لإكمال التعويذة، إلا أنها لم تعد، وفقًا للموقع.

مصرالسحر

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