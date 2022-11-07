كيف نتخلص من "فخ الافتراضات السلبية"؟

في بعض الحالات، تكون الافتراضات جيدة، وتساعدنا على الإبحار حول العالم، ولكن من ناحية أخرى قد تتحول الافتراضات إلى فخ إذا لم تتوافق مع الواقع وبالتالي نعلق بالافتراضات السلبية.

على سبيل المثال، قد يفترض الشخص الذي يفخر بكونه موظفًا متفانيًا أن زميله في العمل الذي يأخذ إجازة متهربا. بينما في الواقع، قد يقوم الزميل برعاية أحد الوالدين المسنين ويتعين عليه التوفيق بين الالتزامات الشخصية والعمل.

ويشرح الخبراء أن الدخول بحكم أو افتراض سلبي يشبه الدخول "بقبضة منغلقة "وبالتالي نؤمن أننا على صواب ولن تكون لدينا مساحة في أذهاننا للنظر في مزيد من المعلومات أو وجهات النظر الأخرى.

لذلك يوضح الخبراء أن "الانفتاح" يخلق القدرة على النمو" ويعني ذلك أن نسأل أنفسنا عن سبب تفكيرنا بهذه الطريقة ووضع احتمال أننا قد نكون مخطئين وبالتالي نخلق مساحة في عقلنا لتلقي منظور مختلف ربما لم نفكر فيه أبدًا".

لذلك، للتخلص من الافتراضات السلبية، يجب أن نخلق مسافة بيننا وبين أفكارنا من خلال الخطوات التالية التي يوصي بها الخبراء:

الاعتراف بأن افتراضاتنا ليست الحقيقة

الافتراضات هي ما تفعله أذهاننا بناء على المعلومات الشخصية وتجاربنا وتاريخنا والبيئة التي نشأنا فيها.

ولهذا الأمر، ينصح الخبراء بضرورة إدراك أنها ليست صحيحة بالضرورة، وإنها مجرد افتراضات، وهم يعتبرون هذا الأمر هو الخطوة الأولى للتعامل معها".

الانتباه إلى المحادثات والمواقف التي تدفعك إلى إصدار أحكام سريعة

يؤكد المختصون على ضرورة ادراكنا للمواقف التي تدفعنا لإصدار الأحكام وعند إصدارك للحكم، تراجع وقل لنفسك: "هذا مجرد افتراض: وبإمكاني تجاهله أو التحقيق فيه بطرح الأسئلة".

وهنا يقترح الخبراء أن نسأل أنفسنا "هل هناك حقائق أو ظروف أخرى قد تنطبق على الموقف؟" وبالتالي، ستنفتح لفكرة إدراك الحقائق المحتملة الأخرى. الأمر الذي يفتح احتمالات ويساعدنا على الخروج من تعصبنا الدائم لفكرتنا التي قد تكون مغلوطة.

اسأل نفسك، هل هذا الحكم عادل؟

إن إثارة الأسئلة في ذهنك حول الفرضية أمر فعال جدا كأن تسأل نفسك، هل يمكنني التحقق من ذلك؟ هل يمكنني تأسيس فرضيتي على أرض الواقع؟

ويشرح الخبراء هنا أن هذا الأمر "يتطلب تدريبًا لأننا جميعًا منقسمون جدًا في إصدار الأحكام".

ابتعد عن تأنيب الذات وتقبل الجوانب السلبية

التخلص من عادة الافتراض يتطلب ممارسة ويؤكد الخبراء ضرورة ألّا نؤنب أنفسنا على كل حكم وافتراض نتخذه، ولكن بدلاً من ذلك، يجب أن نسلط الضوء عليه.

بالتالي، سنكون أقل حكمًا على أنفسنا وبمجرد أن نقدر الجوانب السلبية يمكن أن نتقبلها وبالتالي نتعامل معها بوعي.

ويوضح الخبراء أن تطبيق الخطوات السابقة سيساعد على تغيير الأفكار السلبية والافتراضات التي تسبب القلق والتي تكون بعيدة عن الواقع.