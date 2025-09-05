زفاف يتحول لكابوس.. لص يسرق هدايا عروس بـ100 ألف دولار (فيديو)

تحوّل حلم العمر لعروس أمريكية إلى كابوس في ليلة زفافها، بعدما أقدم لص مجهول على سرقة صندوق الهدايا المخصص لها ولزوجها، والذي قُدرت قيمته بنحو 100 ألف دولار أمريكي، ما تسبب في انهيارها وسط القاعة، وتوقف أجواء الاحتفال بشكل مفاجئ.

ووقعت الحادثة في قاعة "رينيسانس بانكويت" بمدينة غلينديل، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال حفل زفاف فاخر حضره نحو 300 شخص، احتفالًا بزواج نادين وفرحات جورج، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كاميرات المراقبة تكشف الخطة

ورصدت كاميرات المراقبة شخصًا مجهول الهوية، يرتدي ملابس سوداء، وهو يتجول داخل القاعة لقرابة 90 دقيقة قبل تنفيذ السرقة، حيث شوهد وهو يتنقل بين الضيوف، ويدخل دورة المياه، ثم يطلب مشروبًا من البار، بل ويقوم بإكرامية العامل، في محاولة واضحة لإبعاد الشبهات.

وبحسب التسجيلات، تمكن اللص من الاستيلاء على صندوق الهدايا، الذي كان مخصصًا لتجميع المبالغ النقدية والشيكات وبطاقات الإهداء المُقدمة من الضيوف، قبل أن يفرّ من المكان دون أن يلاحظه أحد.

توقيت الجريمة

ووقعت السرقة حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، أي بعد ساعات فقط من انتهاء مراسم الزواج الرسمية التي أُقيمت في كنيسة وسط مدينة لوس أنجلوس.

وكانت العروس تنتظر بفارغ الصبر لحظة نهاية الحفل لفتح الصندوق ومشاركة فرحتها مع أسرتها وصديقاتها، إلا أنها تفاجأت بفقدان الصندوق كليًّا، لتتحول لحظة الفرح إلى صدمة عاطفية.

لحظة الانهيار

قالت العروس نادين في تصريحات لوسائل الإعلام: "عندما اكتشفنا ما حدث، توقفت الموسيقى فجأة، وانقطع كل شيء، ووقف حولي أصدقائي وأقاربي، وجلست أبكي على أرضية قاعة الرقص".

ورغم أن الزوجين كانا قد دفعا تكاليف تأمين إضافية لتأمين الحفل، إلا أن اللص استطاع تنفيذ جريمته دون أن يتم رصده في حينها.

وعلى الفور، قدم العروسان بلاغًا رسميًّا إلى شرطة غلينديل، كما عرضا مكافأة مالية قدرها 5000 دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الجاني.

وأكد الزوجان أنهما لا يسعيان إلى جمع تبرعات مالية أو تعويض عن الأموال المسروقة، بل إن كل ما يطلبانه هو تحقيق العدالة، والقبض على المتهم لمحاسبته قانونيًّا.