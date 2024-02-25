لقاء سويدان تكشف تفاصيل حياتها الشخصية

كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان، مجموعة من الأسرار حول حياتها الشخصية، والأسباب الحقيقية وراء انفصالها، ورأيها في الأزمات الأخيرة الناجمة عن التحريفات التي حصلت لتصريحاتها.

وقالت "سويدان" خلال استضافتها عبر قناة "رؤيا مصر": "لم أتطلق من حسين فهمي بسبب الغيرة، هو شخص كان يغار لأنه يحبني".

وأضافت أن "بعض التصريحات يجري تحريفها، والتعليقات السلبية لا تشغلني ولا أعطيها أهمية، ولا تؤثر بي نهائيًا، كما أنني لا أحب الحديث عن أسباب انفصالي لأنها تفاصيل شخصية".

وتابعت سويدان: "أنا لم أجرِ وراء حسين فهمي بسبب جماله، بالتأكيد الشكل مهم ومطلوب، لكن الرجل ليس بجماله وإنما بثقافته وثقته بنفسه وطباعه".

وتحدثت الممثلة المصرية عن أزمة تصريحاتها الأخيرة بشأن طليقها: "أنا وهو كنا متصاحبين في الحلال، وليس هناك مشكلة أن يكون بين أي زوجين روح الصداقة وروح الحب كأنهما لم يتزوجا بعد، هذا ما قلته".

وأضافت: "لكن ما حصل أنه عندما أكون ضمن حوار تلفزيوني وأقول فيه كلامًا بتتابع معين، ويقوم أحد ما باقتطاع جزء من كلامي ويضعه في سياق آخر، يجعل الناس تفهم منه معنى غير الذي قصدته، وهذا الأمر ليس مسؤوليتي، ويكفي أقاويل حول هذا الموضوع بعد 10 سنوات من الطلاق".