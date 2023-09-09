البرتغال تسجل أعلى درجات حرارة في تاريخها خلال أغسطس
سجلت البرتغال أعلى درجات حرارة في تاريخها على الإطلاق خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن "المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي" IPMA.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "Jornale De Noticias" البرتغالية، فقد تم تصنيف شهر أغسطس/ آب الماضي على أنه الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق من حيث درجة حرارة الهواء للعام الحالي، وخامس أكثر الأشهر حرارة في البرتغال منذ عام 1931.
وقالت الصحيفة، إن درجات الحرارة المسجلة الشهر الماضي في 20 منطقة بالبرتغال تجاوزت الدرجات القصوى، كما تجاوزت درجات الحرارة حدودها القصوى التاريخية في سبع مناطق أخرى.
وسجلت خلال أيام 6 و7 و22 و23 من شهر أغسطس/ آب، قيمًا عالية جدًا لدرجة حرارة الهواء القصوى والدنيا، مع ملاحظة أن اليومين (22 و23) على التوالي، سجلا خامس وسادس أكثر الأيام حرارة في آخر 15 عامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرارة العالية جدًا تسببت في زيادة شدة الجفاف الجوي في كامل أراضي البرتغال تقريبًا، إذ بلغت نسبة الأراضي التي تعاني من الجفاف 97 % في 31 أغسطس/ آب، منها 46% كانت تعاني من الجفاف الشديد.
وبسبب عدم هطول الأمطار خلال أغسطس/ آب الماضي، انخفضت نسبة المياه في التربة في جميع أنحاء البرتغال، وتسببت في جعل هذه المناطق ذات نسبة مياه أقل من 10% في التربة.