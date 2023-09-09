البرتغال تسجل أعلى درجات حرارة في تاريخها خلال أغسطس

وسجلت خلال أيام 6 و7 و22 و23 من شهر أغسطس/ آب، قيمًا عالية جدًا لدرجة حرارة الهواء القصوى والدنيا، مع ملاحظة أن اليومين (22 و23) على التوالي، سجلا خامس وسادس أكثر الأيام حرارة في آخر 15 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرارة العالية جدًا تسببت في زيادة شدة الجفاف الجوي في كامل أراضي البرتغال تقريبًا، إذ بلغت نسبة الأراضي التي تعاني من الجفاف 97 % في 31 أغسطس/ آب، منها 46% كانت تعاني من الجفاف الشديد.

وبسبب عدم هطول الأمطار خلال أغسطس/ آب الماضي، انخفضت نسبة المياه في التربة في جميع أنحاء البرتغال، وتسببت في جعل هذه المناطق ذات نسبة مياه أقل من 10% في التربة.