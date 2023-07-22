"عطب سيارة" يلغي حفلا لدنيا بطما في المغرب

اعتذرت المطربة المغربية، دنيا بطما، عن عدم تمكنها من إحياء حفل فني كان مقررا مساء يوم الجمعة، قائلة إنها لم تستطع الوصول إلى مدينة تيفلت، غربي المغرب، في الوقت الذي كان محددا.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الجمهور ظل ينتظر المطربة حتى الساعة الثانية من صباح السبت، لكنها لم تحضر.

وأوضحت دنيا بطما، أنها كانت قادمة من مدينتها الدار البيضاء، لكن عطبا حصل في السيارة، وهي على الطريق، فلم تتمكن من الوصول قبل موعد الحفلة.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي، عن دنيا بطما، نفيها التعرض لحادثة سير، قائلة إن السيارة تعرضت لعطب تقني فقط.

ولم تسلم دنيا بطما من الانتقاد، حيث قال معلقون إنه كان من الحري بها أن تحضر إلى مكان الحفل، قبل ساعات من اعتلاء المنصة، لا أن تصل في آخر لحظة.