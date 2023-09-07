طفولة إيلون ماسك وتنافسه مع بيل غيتس.. سيرة ذاتية تكشف أسراره
في معاينة حصرية لسيرة حياة إيلون ماسك التي ستصدر قريبًا لصاحبها والتر آيزاكسون، نشرت مجلة لو فيغارو نظرة عميقة على طفولة ماسك المضطربة ورحلته الصعبة، وتفاعلاته المثيرة مع بيل غيتس.
تقدم هذه السيرة الاستثنائية رؤى فريدة، تعتمد على شهادات ووثائق غير منشورة سابقًا.
صدمات الطفولة
كانت تربية إيلون ماسك في جنوب أفريقيا بعيدة كل البعد عن ما هو اعتيادي، حيث توصف تجاربه المبكرة بأنها مليئة بالصعوبات وبدروس القدرة على البقاء القاسية.
في سن الـ 12 عامًا، تم إرسال ماسك إلى معسكر بقاء في البراري الأفريقية يُعرف بـ "فيلدسكول"، وكانت هذه التجربة تشبه نسخة عسكرية من رواية "لورد الذباب".
كان المعسكرون يشجعون على العنف، حيث اعتبروا العنف فضيلة، وكان الأقوياء ينهبون الضعفاء. تعرض ماسك نفسه للضرب والعنف وفقدان الوزن بشكل كبير خلال فترة تواجده هناك.
وقد كانت جنوب أفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي بلدًا عنيفًا، حيث عاشت عائلة ماسك محاطة بتهديدات الرشاشات والطعنات المعتادة. حتى في سن ست سنوات، واجه إيلون خطرًا جسيمًا عندما هاجمه كلبه المفضل وعضه بشدة.
على الرغم من ذلك، أصر على عدم معاقبة الكلب، مظهرًا طيبة القلب حتى في صغر سنه.
التنمر والجروح العاطفية
كانت الحياة المدرسية أيضًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لماسك، فغالبًا ما كان أصغر تلميذ في صفه، وكانت لديه صعوبة في فهم العلاقات الاجتماعية. وبسبب ضعفه في التفاهم الاجتماعي، لم يكن لديه الرغبة للسعي للحصول على تقدير الآخرين.
نتيجة لذلك، أصبح هدفًا للمتنمرين الذين اعتادوا على الاعتداء عليه جسديًّا، حيث يقول ماسك أن تلقي ضربة في الوجه تترك أثرًا عميقًا ودائمًا في النفس، لا يمكن أن تنساه.
ففي صباح أحد الأيام، أثناء التجمع الأسبوعي للمدرسة، قام ماسك بدفع أحد الطلاب الذين كانوا يحاولون أن يضايقوه؛ ما تسبب في هجوم عنيف من باقي الطلاب على ماسك وضربه بلا توقف، ما استدعى نقله للمستشفى.
بعد عقود من هذا الحادث، خضع ماسك لعمليات جراحية لإصلاح أضرار في جدار الحاجز الأنفي.
ومع كل هذه المعاناة، إلا أن الصدمة العاطفية التي تركها والده تعد أكثر تأثيرًا على نفسية ماسك، حيث قام والده بدعم الفتى الذي حطم وجه ابنه بحجة أنه قد فقد والده للتو! وعلى الرغم من محاولاته لطرد والده من حياته، فإن تأثيره السلبي لا يزال قائمًا، حيث تتأرجح مزاجيته بين الظلام والنور، والشدة والعبث، والانفصال والعاطفة، مع انخراط متكرر في "وضع الشيطان" الذي يثير رهبة من حوله.
شخصية أكبر من الحياة
أسهمت طفولة إيلون ماسك المضطربة في خلق الأجواء الغامضة التي تحيط به، فأصبح يبدو أحيانًا وكأنه كائن من خارج الأرض، وكأن مهمته إلى المريخ كانت طموحًا للعودة من حيث أتى، وكأن رغبته في بناء روبوتات بشرية نابعة من رغبته في العودة إلى جذوره الفضائية.
المنافسة مع بيل غيتس
في بداية عام 2022، تواصل بيل غيتس مع إيلون ماسك لمناقشة الأعمال الخيرية وتغير المناخ. ومع ذلك، تحوَّل لقاؤهما بسرعة إلى صراع للأفكار، حيث قدَّم غيتس، الذي يدعم بشدة الطاقة الشمسية والأعمال الخيرية، آراءه لماسك، الذي ظل ملتزمًا بشدة بالسيارات الكهربائية والبطاريات.
قدم غيتس مشاريع خيرية متنوعة، لكن ماسك ظل متشككًا، معتقدًا أن الاستثمار في تيسلا سيسهم بشكل أكبر في مكافحة تغير المناخ. اشتد التوتر عندما اكتشف ماسك أن غيتس كان قام ببيع أسهمه في شركة تيسلا بسعر منخفض، مسببة خسارة بلغت 1.5 مليار دولار لغيتس.
أثار هذا البيع غضب ماسك؛ ما أدى إلى تبادلهما التهم علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر ماسك حتى من مظهر غيتس الخارجي.
وبالرغم من اختلافاتهما، يشترك كل من ماسك وغيتس بامتلاك عقلية تحليلية، وقدرة استثنائية على التركيز، وثقة فكرية تقترب من الغرور، حيث تظهر صراعاتهما تعقيد وتنافس عالم التكنولوجيا والأعمال الخيرية.
قيادة غير تقليدية لماسك
اشتهر إيلون ماسك بأسلوب قيادي غير قابل للنقاش، حيث تم عرض ذلك بوضوح خلال اجتماع عقد بشأن نقل مركز بيانات تويتر، مواجهًا تحديات من مديري البنية التحتية.
أثناء النقاش، منح ماسك لهم مهلة صارمة: 90 يومًا لإكمال المهمة أو الاستقالة؛ ما يعكس نهجه الحاد وإصراره على إيجاد طرق سريعة للابتكار وحل المشكلات.
تحرك فوري لافت للنظر
معتمدًا على قراراته الجريئة المعتادة، انطلق إيلون ماسك وابن عمه جيمس ماسك في مهمة لتسريع نقل مركز بيانات تويتر من ساكرامنتو إلى بورتلاند. ابتكر ماسك الحل المناسب وبدأ بتفكيك معدات التوزيع الكهربائي بنفسه. هذا الفعل الجريء يعكس استمراره في السعي لإيجاد الحلول وإيمانه بأن كل شيء ممكن.
تتعهد سيرة حياة والتر آيزاكسون بتقديم مزيد من الرؤى في حياة وعقل إيلون ماسك، ملقية الضوء على التجارب التي شكلت واحدة من أبرز الشخصيات في عصرنا.
المصدر: صحيفة "لو فيغارو"