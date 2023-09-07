طفولة إيلون ماسك وتنافسه مع بيل غيتس.. سيرة ذاتية تكشف أسراره

في معاينة حصرية لسيرة حياة إيلون ماسك التي ستصدر قريبًا لصاحبها والتر آيزاكسون، نشرت مجلة لو فيغارو نظرة عميقة على طفولة ماسك المضطربة ورحلته الصعبة، وتفاعلاته المثيرة مع بيل غيتس.

تقدم هذه السيرة الاستثنائية رؤى فريدة، تعتمد على شهادات ووثائق غير منشورة سابقًا.

صدمات الطفولة

كانت تربية إيلون ماسك في جنوب أفريقيا بعيدة كل البعد عن ما هو اعتيادي، حيث توصف تجاربه المبكرة بأنها مليئة بالصعوبات وبدروس القدرة على البقاء القاسية.

في سن الـ 12 عامًا، تم إرسال ماسك إلى معسكر بقاء في البراري الأفريقية يُعرف بـ "فيلدسكول"، وكانت هذه التجربة تشبه نسخة عسكرية من رواية "لورد الذباب".

كان المعسكرون يشجعون على العنف، حيث اعتبروا العنف فضيلة، وكان الأقوياء ينهبون الضعفاء. تعرض ماسك نفسه للضرب والعنف وفقدان الوزن بشكل كبير خلال فترة تواجده هناك.

وقد كانت جنوب أفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي بلدًا عنيفًا، حيث عاشت عائلة ماسك محاطة بتهديدات الرشاشات والطعنات المعتادة. حتى في سن ست سنوات، واجه إيلون خطرًا جسيمًا عندما هاجمه كلبه المفضل وعضه بشدة.

على الرغم من ذلك، أصر على عدم معاقبة الكلب، مظهرًا طيبة القلب حتى في صغر سنه.